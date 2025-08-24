Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

लाखों श्रद्धालुओं का लग गया जमावड़ा, लगी 3 किलोमीटर लंबी कतारें

बाबा रामदेव के जन्म अवतरण की पूर्व संध्या पर रविवार को लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 24, 2025

बाबा रामदेव के जन्म अवतरण की पूर्व संध्या पर रविवार को लाखों श्रद्धालुओं का जमावड़ा लग गया। रविवार को भादवा माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के मौके पर 2 से 3 किलोमीटर लम्बी कतार में खड़े श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए। गांव में चारों तरफ बाबा के जयकारें गूंज रहे है। सैकड़ों किलोमीटर लम्बा सफर तय करने के बाद पदयात्रियों के पांवों में छाले पड़ गए है, लेकिन दर्शनों के लिए वे इस कष्ट को भूलकर भी कतार में खड़े रहते है।

अब तक 20 लाख ने किए दर्शन

एक अनुमान के अनुसार गत एक माह में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए है। भादवा मेला विधिवत रूप से शुरू होने से पूर्व ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है और मेला अपने पूरे परवान पर है। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही यहां का वातावरण धार्मिक रंग में रंगा नजर आ रहा है। गरीब व मध्यम वर्ग के श्रद्धालु धर्मशालाओं व होटलों में ठहरने की बजाय खुले आसमान के नीचे मेला मैदान में जहां जगह मिली, वहां अपना डेरा डालकर विश्राम करते नजर आ रहे है।

पदयात्रियों का रेला

इन दिनों रामदेवरा आने वाले सभी सडक़ मार्गों पर पदयात्रियों का रेला लगा हुआ है। पोकरण व बीकानेर की तरफ से आने वाले दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पदयात्रियों से अटे पड़े है। ये पदयात्री धूप, प्यास व तकलीफों की बिना परवाह किए अनवरत रूप से रामदेवरा की ओर बढ़ रहे है और बाबा की समाधि के दर्शन करने के बाद ही विश्राम कर रहे है। तपती डामर सडक़ों पर नाचते गाते श्रद्धालुओं व पदयात्रियों का जोश व उत्साह देखते ही बन रहा है।

