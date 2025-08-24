लाखों श्रद्धालुओं का लग गया जमावड़ा, लगी 3 किलोमीटर लंबी कतारें

एक अनुमान के अनुसार गत एक माह में देश के अलग-अलग हिस्सों से आए 20 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बाबा की समाधि के दर्शन किए है। भादवा मेला विधिवत रूप से शुरू होने से पूर्व ही श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ रहा है और मेला अपने पूरे परवान पर है। गांव की सीमा में प्रवेश करते ही यहां का वातावरण धार्मिक रंग में रंगा नजर आ रहा है। गरीब व मध्यम वर्ग के श्रद्धालु धर्मशालाओं व होटलों में ठहरने की बजाय खुले आसमान के नीचे मेला मैदान में जहां जगह मिली, वहां अपना डेरा डालकर विश्राम करते नजर आ रहे है।