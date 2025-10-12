रेगिस्तान में अवतरित हुई ‘लक्ष्मी’, भू-जल से बदली जैसलमेर की तकदीर

कभी यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पशुपालन पर निर्भर थी। अकाल और सूखे ने लोगों को खानाबदोश बना दिया था। रोज़ी-रोटी के लिए पलायन सामान्य बात थी। स्वतंत्रता के बाद पर्यटन से थोड़े बदलाव के संकेत मिले, पर वह शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा। ग्रामीण जीवन में असली परिवर्तन तब आया जब प्रशासन ने अस्सी के दशक में भू-जल आधारित कृषि को प्रोत्साहित किया। चांधन, राजमथाई और ओला क्षेत्र से शुरू हुई इस पहल ने पूरे जिले का चेहरा बदल दिया। कुएं खुदवाने की पहल ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और अकाल के भय को मिटा दिया।