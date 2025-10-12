Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

रेगिस्तान में अवतरित हुई ‘लक्ष्मी’, भू-जल से बदली जैसलमेर की तकदीर

मरुधरा की धरती पर वर्षों तक अकाल, सूखा और पलायन जैसे शब्द ही जीवन का पर्याय बने रहे, लेकिन अब रेगिस्तान की यह तस्वीर बदल चुकी है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 12, 2025

मरुधरा की धरती पर वर्षों तक अकाल, सूखा और पलायन जैसे शब्द ही जीवन का पर्याय बने रहे, लेकिन अब रेगिस्तान की यह तस्वीर बदल चुकी है। यहां जल के रूप में च्लक्ष्मीज् अवतरित हुई है। कभी धूलभरी आंधियों और झाड़-झंखड़ों से ढके रहने वाले इस क्षेत्र में अब भू-जल की धारा बहने लगी है। यही जल अब समृद्धि का प्रतीक बन चुका है। किसानों की मेहनत और नलकूप आधारित कृषि ने इस धरती की तकदीर ही पलट दी है।

भू-जल की उपलब्धता ने सिर्फ कृषि ही नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई दिशा दी है। खेतों में उत्पादन बढऩे के साथ ही गांवों में कुटीर उद्योगों की बहार आ गई। मोटर पंप रिपेयरिंग, स्प्रिंकलर मरम्मत, खाद-बीज की दुकानें और कृषि उपकरणों की मांग ने ग्रामीण बाजारों को जीवंत बना दिया है। कभी सुनसान गांव अब छोटे कस्बों का रूप ले रहे हैं। ग्रामीण अंचलों के बुजुर्ग आज भी वे दिन याद करते हैं जब जैसलमेर को च्काले पानीज् जैसी उपमा दी जाती थी। अब वह अंधकारमय पहचान हरियाली में बदल गई है।

तब और अब - भूख से समृद्धि तक का सफर

कभी यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह पशुपालन पर निर्भर थी। अकाल और सूखे ने लोगों को खानाबदोश बना दिया था। रोज़ी-रोटी के लिए पलायन सामान्य बात थी। स्वतंत्रता के बाद पर्यटन से थोड़े बदलाव के संकेत मिले, पर वह शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहा। ग्रामीण जीवन में असली परिवर्तन तब आया जब प्रशासन ने अस्सी के दशक में भू-जल आधारित कृषि को प्रोत्साहित किया। चांधन, राजमथाई और ओला क्षेत्र से शुरू हुई इस पहल ने पूरे जिले का चेहरा बदल दिया। कुएं खुदवाने की पहल ने किसानों को आत्मनिर्भर बनाया और अकाल के भय को मिटा दिया।

एक्सपर्ट व्यू: हर ओर हरियाली का चमत्कार

नलकूप आधारित कृषि ने मरुप्रदेश का पर्यावरणीय परिदृश्य पूरी तरह बदल दिया है। अब जहां कभी रेत के धोरे और कंटीली झाडिय़ां नजर आती थीं, वहां सरसों, जीरा, मूंगफली और चने की फसलें लहलहा रही हैं। नकदी फसलों के उत्पादन से किसानों की आय में वृद्धि हुई है और जीवन स्तर सुधरा है। अब यह क्षेत्र केवल रेगिस्तान नहीं, बल्कि मेहनत, नवाचार और प्रकृति की कृपा का अद्भुत उदाहरण बन गया है।

  • डॉ. एनडी इणखिया, प्रभारी, भू-जल वैज्ञानिक, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 11:34 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रेगिस्तान में अवतरित हुई ‘लक्ष्मी’, भू-जल से बदली जैसलमेर की तकदीर

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हटड़ी परंपरा: मिट्टी-बांस से बने शुभ प्रतीक से पूर्ण होती है दिवाली

जैसलमेर

पोकरण: मिट्टी के दीपक व मूर्तियों से होगा 2.50 करोड़ का व्यापार

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में दिन और रात के पारे में 13 डिग्री का अंतर

जैसलमेर

जवानों ने गीत-नृत्य से दिखाई देशभक्ति, लोक कलाकारों ने बांधा समा

जैसलमेर

Flight Ticket Price Hike: दिवाली को लेकर महंगा हुआ फ्लाइट टिकट, किराया 20 हजार तक पहुंचा

Flight Ticket Price Hike
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.