100 साल बाद लौटी ‘लक्ष्मी’ , समृद्धि और उजाले से जगमगाने लगी मरुधरा

रेगिस्तान की धोरों की धरती अब लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि और उजाले से जगमगाने लगी है। लगभग एक शताब्दी तक आर्थिक कठिनाइयों से जूझते इस जिले में पर्यटन, पत्थर उद्योग और पवन-सौर ऊर्जा से जुड़े व्यवसायों ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। पर्यटन उद्योग ने जैसलमेर को वैश्विक मानचित्र पर पहचान दिलाई है। पुराने समय में सिल्क रूट के कारण ऐतिहासिक शहर व्यापारिक केंद्र था, लेकिन अकाल और सूखे की मार से इसकी पहचान बदल गई। वर्ष 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में पर्यटन व्यवसाय शुरू हुआ और 1980 में इसका टर्न ओवर केवल 50 लाख रुपए था। अब यह आंकड़ा 1500 करोड़ वार्षिक तक पहुंच चुका है। शहर में सैकड़ों होटल, रिसॉर्ट, कैम्प और रेस्टोरेंट्स पर्यटकों की सेवा में जुटे हैं।