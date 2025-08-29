मरुस्थलीय जैसलमेर के भूमिहीन आवेदक दो दशकों से न्याय की प्रतीक्षा में : भाटी

तीसरे मुद्दे में उन्होंने पूरे जिले के 2004 के आवेदनों पर धीमी कार्यवाही पर सवाल उठाया। अब तक मात्र 5-7 प्रतिशत आवंटन ही हो सका है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध कार्यवाही से हजारों परिवारों को राहत मिल सकती है। चौथा मुद्दा मुहरबंद नीलामी भूमि का रहा। उन्होंने कहा कि गजट प्रकाशन लंबित रहने से भूमिहीन वंचित हैं और सरकार को अरबों का नुकसान हो रहा है। पांचवां मुद्दा चक आबादियों में आवासीय पट्टों का रहा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों चक आबादियों में हजारों लोग दशकों से रह रहे हैं, फिर भी उन्हें पट्टे नहीं मिले। छठा मुद्दा शाहगढ़ रेंज की अवशेष भूमि से जुड़ा रहा। भाटी ने कहा कि इस भूमि का अंकन कर आवंटन शुरू किया जाए और नई खालों का निर्माण सुनिश्चित हो। बैठक के अंत में विधायक ने दो टूक कहा कि विभागीय लापरवाही और सरकारी उदासीनता से जैसलमेर के हजारों परिवार वर्षों से भटक रहे हैं। अब समय आ गया है कि उपनिवेशन विभाग ठोस निर्णय लेकर भूमिहीनों को उनका अधिकार दिलाए।