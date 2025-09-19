रामगढ़ के पास मिले रोशनी बम, पुलिस ने किया सुरक्षित निस्तारण

रामगढ़ से लगभग दो किलोमीटर दूर दक्षिण दिशा में एक सुनसान इलाके में करीब एक दर्जन रोशनी बम पाए गए। सूचना मिलने पर रामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और बमों को कब्जे में लिया। पुलिस ने बीएसएफ विशेषज्ञों से संपर्क कर बमों की जांच करवाई। जानकारी मिली कि ये बम केवल आसमान में रोशनी करने के लिए बनाए गए हैं और घातक नहीं हैं। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने मौके पर जेसीबी बुलाकर गहरा गड्ढा खोदवाया और बमों को वहीं दबाकर सुरक्षित रूप से निस्तारित किया गया। कार्रवाई के दौरान आसपास के क्षेत्रों में किसी प्रकार का खतरा नहीं रहा।