श्रद्धालुओं की उमड़ रही भीड़: रामदेवरा मेले में 11वें दिन भी लंबी कतारें लगीं,

हाथों में पचरंगी व सतरंगी ध्वजाओं के साथ कपड़े के घोड़े लेकर डीजे की धुन व बाबा के जयकारे लगाते रामदेवरा की तरफ बढ़ते श्रद्धालुओं के जत्थों के कारण रामदेवरा में माहौल धर्ममय नजर आ रहा है। चारों तरफ श्रद्धालुओं की भीड़ होने से महज 8 से 10 हजार की आबादी वाला रामदेवरा महानगर का रूप ले चुका है। लगातार 11वे दिन बाबा रामदेव समाधि दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की 2 किमी लंबी कतार मंगलवार को भी लगी रही। गौरतलब है कि बाबा रामदेव का ख्याति प्राप्त अंतरप्रांतीय भादवा मेला 25 अगस्त से ध्वजारोहण के साथ शुरू होगा, वहीं गत 11 दिन में लाखों श्रद्धालु रामदेवरा पहुंचे और कतारबद्ध होकर बाबा की समाधि के दर्शन किए। श्रद्धालुओं की भीड़ के चलते कतारें बाबा की समाधि से करीब 3 किमी दूरी तक पहुंची। ऐसे में श्रद्धालुओं को दर्शनों के लिए 4 से 5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। मंगलवार को दिन भर रामदेवरा में मेला पूर्व रौनक परवान पर नजर आई।