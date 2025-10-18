लोंगेवाला: सेना का ट्रक चढ़ा पर्यटकों की कारों पर, मची अफरा-तफरी

सीमावर्ती क्षेत्र लोंगेवाला में शनिवार को बड़ा हादसा टल गया। सेना का एक ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी कारों पर चढ़ गया। गनीमत रही कि उस समय वाहन में कोई सवार नहीं था, जिससे बड़ी जनहानि टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि टैंक लेकर जा रहा सेना का ट्रक लोंगेवाला मार्ग से गुजर रहा था।
अचानक ब्रेक फेल होने से ट्रक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी तीन पर्यटक कारों से टकरा गया। ट्रक की रफ्तार कम होने से वाहनों को सीमित नुकसान पहुंचा, अन्यथा हादसा गंभीर हो सकता था।घटना की सूचना मिलते ही तनोट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हेड कांस्टेबल जुगताराम ने बताया कि दुर्घटना में तीन कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होना हादसे का प्रमुख कारण बताया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
