लोंगेवाला: सेना का ट्रक चढ़ा पर्यटकों की कारों पर, मची अफरा-तफरी

अचानक ब्रेक फेल होने से ट्रक नियंत्रण खो बैठा और सड़क किनारे खड़ी तीन पर्यटक कारों से टकरा गया। ट्रक की रफ्तार कम होने से वाहनों को सीमित नुकसान पहुंचा, अन्यथा हादसा गंभीर हो सकता था।घटना की सूचना मिलते ही तनोट पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। हेड कांस्टेबल जुगताराम ने बताया कि दुर्घटना में तीन कारें क्षतिग्रस्त हुई हैं। प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल होना हादसे का प्रमुख कारण बताया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।