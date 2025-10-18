Patrika LogoSwitch to English

पत्रिका पड़ताल… परमाणुनगरी में तीसरी आंख को मोतियाबिंद !

गौरतलब है कि पोकरण सामरिक सुरक्षा से महत्वपूर्ण स्थल है और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। स्वर्णनगरी का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग जैसलमेर जाते है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 18, 2025

अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए परमाणु नगरी पोकरण में कुछ वर्ष पहले लगाए गए पोकरण में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े है, जिन्हें दुरुस्त करवाने को लेकर पुलिस की ओर से कोई कवायद नहीं की गई है। इसके साथ ही अभय कमांड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कैमरे भी नहीं लगाए जा रहे है। गौरतलब है कि पोकरण सामरिक सुरक्षा से महत्वपूर्ण स्थल है और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। स्वर्णनगरी का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग जैसलमेर जाते है। क्षेत्र के रामदेवरा में स्थित बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए भी वर्षभर श्रद्धालुओं की आवक जारी रहती है। वर्ष में एक बार लगने वाले भादवा मेले में भी 30-40 लाख श्रद्धालु पहुंचते है। जैसलमेर व रामदेवरा आने वाले लोगों का पोकरण में आते व जाते समय दो बार आगमन होता है। जिससे यहां हर समय भीड़ रहती है। ऐसे में संदिग्ध गतिविधि, अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से मुख्य मार्गों व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो सभी बंद पड़े है।

सभी सीसीटीवी कैमरें खराब

पुलिस की ओर से गत 23 मार्च 2017 को 11 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। इनमें से छह कैमरे पूर्व में खराब हुए थे, जिन्हें ठीक कर शुरू किया गया था, लेकिन कुछ समय बाद सभी कैमरे पुन: खराब हो गए। गत 5-6 वर्षों से कस्बे में लगाए गए सभी कैमरे बंद पड़े है। ऐसे में प्रत्येक संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखना मुश्किल हो रहा है। इसके बाद पुलिस की ओर से कैमरों की संख्या बढ़ाई गई थी। कस्बे में करीब दो दर्जन से अधिक कैमरे थे।

योजना भी अधरझूल में, केबल लगाकर छोड़ी

पुलिस की अभय कमाण्ड योजना के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक की ओर से कस्बे में मुख्य मार्गों व चौराहों पर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई गई थी। उनकी ओर से 8 सितम्बर 2017 को पोकरण थानाधिकारी को एक पत्र जारी कर इस संबंध में कार्रवाई करने के भी निर्देश जारी किए गए थे। जिसके बाद कार्यकारी एजेंसी की ओर से गत वर्ष कस्बे में केबल बिछाने का कार्य किया गया, लेकिन अभी तक कैमरे नहीं लगाए गए है। जिसके कारण यह योजना भी अधरझूल में ही अटकी हुई है।

दुकानों व होटलों के भरोसे निगरानी

कस्बे में पुलिस के सीसीटीवी कैमरे बंद पड़े है। जिसके कारण कहीं पर भी चोरी या अन्य कोई वारदात होती है तो पुलिस को गली मोहल्लों एवं मुख्य मार्गों पर स्थित दुकानों, होटलों, मकानों, पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरों की सहायता लेनी पड़ रही है। जिससे कई बार पुलिस को खासी मशक्कत भी करनी पड़ती है।

फैक्ट फाइल

  • 30 हजार से अधिक है पोकरण कस्बे की आबादी
  • 2 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे 7 वर्ष पूर्व
  • 100 कैमरे लगाए जाने है प्रस्तावित

Published on:

18 Oct 2025 10:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पत्रिका पड़ताल… परमाणुनगरी में तीसरी आंख को मोतियाबिंद !

