पत्रिका पड़ताल… परमाणुनगरी में तीसरी आंख को मोतियाबिंद !

अपराध की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए परमाणु नगरी पोकरण में कुछ वर्ष पहले लगाए गए पोकरण में लगे सभी सीसीटीवी कैमरे खराब पड़े है, जिन्हें दुरुस्त करवाने को लेकर पुलिस की ओर से कोई कवायद नहीं की गई है। इसके साथ ही अभय कमांड योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कैमरे भी नहीं लगाए जा रहे है। गौरतलब है कि पोकरण सामरिक सुरक्षा से महत्वपूर्ण स्थल है और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। स्वर्णनगरी का प्रवेश द्वार होने के कारण यहां से प्रतिदिन सैकड़ों लोग जैसलमेर जाते है। क्षेत्र के रामदेवरा में स्थित बाबा रामदेव की समाधि के दर्शनों के लिए भी वर्षभर श्रद्धालुओं की आवक जारी रहती है। वर्ष में एक बार लगने वाले भादवा मेले में भी 30-40 लाख श्रद्धालु पहुंचते है। जैसलमेर व रामदेवरा आने वाले लोगों का पोकरण में आते व जाते समय दो बार आगमन होता है। जिससे यहां हर समय भीड़ रहती है। ऐसे में संदिग्ध गतिविधि, अपराध की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से मुख्य मार्गों व चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, जो सभी बंद पड़े है।