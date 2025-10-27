हत्या प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी दबोचा, अन्य की तलाश जारी

म्याजलार पुलिस ने हत्या के प्रयास के प्रकरण में मुख्य आरोपी नरपतसिंह पुत्र प्रेमसिंह निवासी दव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 21 अक्टूबर को पूनमसिंह पुत्र गिरधरसिंह निवासी दव ने रिपोर्ट दी थी कि वह अपने पिता गिरधरसिंह और भाई लक्ष्मणसिंह के साथ खेत में ग्वार तोड़ रहा था। दोपहर करीब तीन बजे नरपतसिंह, केसरसिंह, कोजराजसिंह, शिषपालसिंह और भाखरसिंह सभी निवासी दव, गाड़ी और ट्रैक्टर में सवार होकर हथियारों के साथ खेत पर पहुंचे। नरपतसिंह ने तलवार से लक्ष्मणसिंह के सिर पर वार किया जिससे उसका सिर फट गया।
केसरसिंह ने गिरधरसिंह के हाथ पर वार किया जिससे हाथ टूट गया, जबकि कोजराजसिंह ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। शिषपालसिंह ने पुनमसिंह के हाथ पर तलवार चलाई जिससे हाथ कट गया। रिपोर्ट के आधार पर म्याजलार थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में थानाधिकारी कृष्णकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिरों से सूचना एकत्रित कर आरोपी नरपतसिंह को दस्तयाब किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है।पुलिस के अनुसार आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।
थानाधिकारी एसआइ कृष्णकुमार, एएसआइ ओमाराम, हेड कांस्टेबल देदाराम, कांस्टेबल तनसिंह, कांस्टेबल शंकरलाल, कांस्टेबल अशोकदान, कांस्टेबल दिनेशसिंह, कांस्टेबल हमीरसिंह, कांस्टेबल भगवानाराम, कांस्टेबल जोगाराम, कांस्टेबल घमंडाराम, चालक हेड कांस्टेबल चतुरसिंह व महिला कांस्टेबल देवल बाई।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग