हत्या प्रयास के मामले में मुख्य आरोपी दबोचा, अन्य की तलाश जारी

केसरसिंह ने गिरधरसिंह के हाथ पर वार किया जिससे हाथ टूट गया, जबकि कोजराजसिंह ने ट्रैक्टर से कुचलने का प्रयास किया। शिषपालसिंह ने पुनमसिंह के हाथ पर तलवार चलाई जिससे हाथ कट गया। रिपोर्ट के आधार पर म्याजलार थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में थानाधिकारी कृष्णकुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने मुखबिरों से सूचना एकत्रित कर आरोपी नरपतसिंह को दस्तयाब किया और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है।पुलिस के अनुसार आरोपी से विस्तृत पूछताछ जारी है और अन्य फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।