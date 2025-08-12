12 अगस्त 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

प्रबंध नाकाफी तो जाब्ते की भी कमी, नाकों का अभाव… बिगड़ रही व्यवस्था

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में लोक देवता बाबा रामदेव का अंतरप्रांतीय भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू होगा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 12, 2025

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में लोक देवता बाबा रामदेव का अंतरप्रांतीय भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू होगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासनिक रूप से मेला दो दिन पूर्व शुरू हो चुका है और रामदेवरा में प्रशासन व पुलिस की आमद होने लगी है। उधर, पोकरण में बढ़ती भीड़ के बावजूद अभी तक कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए है। ऐसे में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में मेला आयोजित होता है, जबकि श्रद्धालुओं की आवक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाती है। रक्षा बंधन के बाद श्रद्धालुओं की आवक में बढ़ोतरी होने लगती है, जो मेले तक अनवरत रूप से जारी रहती है। रामदेवरा आने वाले श्रद्धालु पोकरण में उनके इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण व दर्शन करने के लिए पहुंचते है। ऐसे में यहां भी मेले जैसा माहौल रहता है।

दो बार होती है श्रद्धालु की आवक

जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर के रास्ते आने वाले श्रद्धालु पोकरण होकर रामदेवरा पहुंचते है। ऐसे में रामदेवरा जाते और वापिस लौटते समय हर श्रद्धालु की पोकरण में दो बार आमद होती है, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। जबकि प्रशासन व पुलिस का पूरा ध्यान रामदेवरा पर ही रहता है।

भीड़ की अपेक्षा पुलिस नफरी नाकाफी

भादवा मेले के दौरान 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी रामदेवरा में तैनात किए जाते है। पोकरण में 500 से 700 का जाब्ता रहता है। जिससे प्रमुख व प्रवेश मार्गों पर नाके लगाए जाते है। साथ ही हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा सकती है। इस बार श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो चुकी है और पोकरण में भी मेले जैसा माहौल हो गया है, लेकिन अभी तक अतिरिक्त पुलिस नहीं लगाई गई है। केवल पुलिस थाने के स्टाफ के अलावा होमगार्ड के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था चल रही है।

...ऐसे तो कैसे होगा भीड़ प्रबंधन

रामदेवरा में रक्षाबंधन के बाद जातरुओं की संख्या बढऩे लगती है। मंगलवार को कस्बे में सैकड़ों की तादाद में जातरु पहुंचे। ऐसे में आगामी दिनों में भीड़ का दबाव बढऩे की संभावना है। जबकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होने से आगामी दिनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंता बनी हुई है।

यहां सर्वाधिक भीड़

कस्बे में सालमसागर तालाब, रामदेवसर तालाब के साथ ही बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही ये श्रद्धालु फोर्ट का भी भ्रमण करने पहुंच रहे है। जिससे गांधी चौक, फोर्ट रोड, तालाबों के आसपास, सुभाष चौक के पास व तालाब जाने वाले मार्गों पर भीड़ ज्यादा है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

12 Aug 2025 08:34 pm

Published on:

12 Aug 2025 11:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / प्रबंध नाकाफी तो जाब्ते की भी कमी, नाकों का अभाव… बिगड़ रही व्यवस्था

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.