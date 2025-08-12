प्रबंध नाकाफी तो जाब्ते की भी कमी, नाकों का अभाव… बिगड़ रही व्यवस्था

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में लोक देवता बाबा रामदेव का अंतरप्रांतीय भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू होगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासनिक रूप से मेला दो दिन पूर्व शुरू हो चुका है और रामदेवरा में प्रशासन व पुलिस की आमद होने लगी है। उधर, पोकरण में बढ़ती भीड़ के बावजूद अभी तक कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए है। ऐसे में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में मेला आयोजित होता है, जबकि श्रद्धालुओं की आवक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाती है। रक्षा बंधन के बाद श्रद्धालुओं की आवक में बढ़ोतरी होने लगती है, जो मेले तक अनवरत रूप से जारी रहती है। रामदेवरा आने वाले श्रद्धालु पोकरण में उनके इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण व दर्शन करने के लिए पहुंचते है। ऐसे में यहां भी मेले जैसा माहौल रहता है।
जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर के रास्ते आने वाले श्रद्धालु पोकरण होकर रामदेवरा पहुंचते है। ऐसे में रामदेवरा जाते और वापिस लौटते समय हर श्रद्धालु की पोकरण में दो बार आमद होती है, जिससे भीड़ बढ़ जाती है। जबकि प्रशासन व पुलिस का पूरा ध्यान रामदेवरा पर ही रहता है।
भादवा मेले के दौरान 2 हजार से अधिक पुलिसकर्मी रामदेवरा में तैनात किए जाते है। पोकरण में 500 से 700 का जाब्ता रहता है। जिससे प्रमुख व प्रवेश मार्गों पर नाके लगाए जाते है। साथ ही हर गतिविधि पर नजर भी रखी जा सकती है। इस बार श्रद्धालुओं की आवक शुरू हो चुकी है और पोकरण में भी मेले जैसा माहौल हो गया है, लेकिन अभी तक अतिरिक्त पुलिस नहीं लगाई गई है। केवल पुलिस थाने के स्टाफ के अलावा होमगार्ड के भरोसे सुरक्षा व्यवस्था चल रही है।
रामदेवरा में रक्षाबंधन के बाद जातरुओं की संख्या बढऩे लगती है। मंगलवार को कस्बे में सैकड़ों की तादाद में जातरु पहुंचे। ऐसे में आगामी दिनों में भीड़ का दबाव बढऩे की संभावना है। जबकि अतिरिक्त पुलिस जाब्ते की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं होने से आगामी दिनों में भीड़ प्रबंधन को लेकर चिंता बनी हुई है।
कस्बे में सालमसागर तालाब, रामदेवसर तालाब के साथ ही बाबा रामदेव के गुरु बालीनाथ महाराज के आश्रम के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही ये श्रद्धालु फोर्ट का भी भ्रमण करने पहुंच रहे है। जिससे गांधी चौक, फोर्ट रोड, तालाबों के आसपास, सुभाष चौक के पास व तालाब जाने वाले मार्गों पर भीड़ ज्यादा है।