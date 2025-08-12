प्रबंध नाकाफी तो जाब्ते की भी कमी, नाकों का अभाव… बिगड़ रही व्यवस्था

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में लोक देवता बाबा रामदेव का अंतरप्रांतीय भादवा मेला विधिवत रूप से 25 अगस्त को शुरू होगा। श्रद्धालुओं की बढ़ती आवक को देखते हुए प्रशासनिक रूप से मेला दो दिन पूर्व शुरू हो चुका है और रामदेवरा में प्रशासन व पुलिस की आमद होने लगी है। उधर, पोकरण में बढ़ती भीड़ के बावजूद अभी तक कोई विशेष प्रबंध नहीं किए गए है। ऐसे में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अव्यवस्थाओं के कारण श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रतिवर्ष भादवा माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक रामदेवरा में मेला आयोजित होता है, जबकि श्रद्धालुओं की आवक श्रावण माह के शुक्ल पक्ष में शुरू हो जाती है। रक्षा बंधन के बाद श्रद्धालुओं की आवक में बढ़ोतरी होने लगती है, जो मेले तक अनवरत रूप से जारी रहती है। रामदेवरा आने वाले श्रद्धालु पोकरण में उनके इतिहास से जुड़े स्थलों का भ्रमण व दर्शन करने के लिए पहुंचते है। ऐसे में यहां भी मेले जैसा माहौल रहता है।