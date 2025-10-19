Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

गमगीन माहौल में मनोज भाटिया का अंतिम संस्कार

भाटिया का शव बाद में जैसलमेर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार रविवार सुबह शहर स्थित भाटिया मुक्तिधाम में गमगीन माहौल में किया गया।

less than 1 minute read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 19, 2025

गत 14 अक्टूबर को भीषण बस आग हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए जैसलमेर निवासी मनोज भाटिया (59) पुत्र राजेश्वर भाटिया का निधन शनिवार को जोधपुर में उपचार के दौरान हो गया। भाटिया का शव बाद में जैसलमेर लाया गया और उनका अंतिम संस्कार रविवार सुबह शहर स्थित भाटिया मुक्तिधाम में गमगीन माहौल में किया गया। इस मौके पर भाटिया समाज के अलावा अन्य समाजों के लोग भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हर आंख इस मौके पर नम थी। गौरतलब है कि हादसे का शिकार हुई बस में सवार होकर भाटिया अपने दोस्त राजेंद्रसिंह चौहान के साथ जैसलमेर से पोकरण जा रहे थे। बस के आग से घिर जाने की घटना में मनोज घायल अवस्था में बाहर निकलने में कामयाब हो गए जबकि राजेंद्रसिंह आग की चपेट में आ गए। भाटिया को प्राथमिक उपचार के बाद उसी दिन जोधपुर ले जाया गया, जहां 5 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद वे जिंदगी की जंग हार गए। गौरतलब है कि भाटिया जैसलमेर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव पद पर कार्यरत थे, वहीं भाजपा संगठन से भी वे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उनके परिवार में माता, पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं अन्य सदस्य हैं। स्वभाव से हंसमुख व मिलनसार मनोज भाटिया के निधन पर शहर भर में शोक की लहर छा गई।

Published on:

19 Oct 2025 08:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गमगीन माहौल में मनोज भाटिया का अंतिम संस्कार

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

