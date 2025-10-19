गमगीन माहौल में मनोज भाटिया का अंतिम संस्कार

हर आंख इस मौके पर नम थी। गौरतलब है कि हादसे का शिकार हुई बस में सवार होकर भाटिया अपने दोस्त राजेंद्रसिंह चौहान के साथ जैसलमेर से पोकरण जा रहे थे। बस के आग से घिर जाने की घटना में मनोज घायल अवस्था में बाहर निकलने में कामयाब हो गए जबकि राजेंद्रसिंह आग की चपेट में आ गए। भाटिया को प्राथमिक उपचार के बाद उसी दिन जोधपुर ले जाया गया, जहां 5 दिनों तक मौत से संघर्ष करने के बाद वे जिंदगी की जंग हार गए। गौरतलब है कि भाटिया जैसलमेर केमिस्ट एसोसिएशन के सचिव पद पर कार्यरत थे, वहीं भाजपा संगठन से भी वे सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। उनके परिवार में माता, पत्नी, पुत्र-पुत्री एवं अन्य सदस्य हैं। स्वभाव से हंसमुख व मिलनसार मनोज भाटिया के निधन पर शहर भर में शोक की लहर छा गई।