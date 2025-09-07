Jaisalmer Weather Update: दिन में कई बूंदाबांदी… आसमान से बरसी अमृत बूंदों से सडक़ें व गलियां तरबतर

जैसलमेर शहर सहित जिले में कई स्थानों पर रविवार को बूंदाबांदी से मध्यम श्रेणी की बारिश होने से किसानों सहित हर वर्ग के लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। मौसम के खुशगवार होने से गर्मी से फौरी तौर पर राहत मिल गई है। शहर में सुबह, दोपहर और शाम के समय शीतल हवाओं के साथ आसमान से बरसी अमृत बूंदों से सडक़ें व गलियां तरबतर हो गई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम 26.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का प्रतिशत 52 से 93 प्रतिशत रहा। इसके अलावा उत्तर-पूर्व की दिशा से चली शीतल हवाओं से वातावरण में शीतलता घुल गई। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और धूप कुछ देर के लिए ही खिली। गर्मी से निजात मिलने से घरों व प्रतिष्ठानों आदि में पंखों व कूलरों से भी ठंडी हवा मिली। आगामी दो दिनों के दौरान भी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है और मौसम का मिजाज मनभावन बना रहेगा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात से खेतों में बोई गई फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि जैसलमेर में तेज बारिश की साध अब तक अधूरी है।