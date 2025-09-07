Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer Weather Update: दिन में कई बूंदाबांदी… आसमान से बरसी अमृत बूंदों से सडक़ें व गलियां तरबतर

जैसलमेर शहर सहित जिले में कई स्थानों पर रविवार को बूंदाबांदी से मध्यम श्रेणी की बारिश होने से किसानों सहित हर वर्ग के लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 07, 2025

जैसलमेर शहर सहित जिले में कई स्थानों पर रविवार को बूंदाबांदी से मध्यम श्रेणी की बारिश होने से किसानों सहित हर वर्ग के लोगों के चेहरों पर खुशी देखी जा रही है। मौसम के खुशगवार होने से गर्मी से फौरी तौर पर राहत मिल गई है। शहर में सुबह, दोपहर और शाम के समय शीतल हवाओं के साथ आसमान से बरसी अमृत बूंदों से सडक़ें व गलियां तरबतर हो गई। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 34.0 और न्यूनतम 26.3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हवा में नमी का प्रतिशत 52 से 93 प्रतिशत रहा। इसके अलावा उत्तर-पूर्व की दिशा से चली शीतल हवाओं से वातावरण में शीतलता घुल गई। दिन भर आसमान में बादल छाए रहे और धूप कुछ देर के लिए ही खिली। गर्मी से निजात मिलने से घरों व प्रतिष्ठानों आदि में पंखों व कूलरों से भी ठंडी हवा मिली। आगामी दो दिनों के दौरान भी वर्षा की गतिविधियां जारी रहने का पूर्वानुमान है और मौसम का मिजाज मनभावन बना रहेगा। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बरसात से खेतों में बोई गई फसलों को नया जीवन मिलने की उम्मीद है। हालांकि जैसलमेर में तेज बारिश की साध अब तक अधूरी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

07 Sept 2025 08:33 pm

Published on:

07 Sept 2025 08:32 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer Weather Update: दिन में कई बूंदाबांदी… आसमान से बरसी अमृत बूंदों से सडक़ें व गलियां तरबतर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट