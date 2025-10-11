दीपावली से पूर्व 14-15 को पुष्य नक्षत्र में मुस्कुराने को तैयार बाजार

दीपावली के पर्व में अब सिर्फ कुछ दिन शेष बचे हैं। दिवाली से पूर्व इस बार दो दिन पुष्य नक्षत्र पडऩे जा रहा है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की खरीदी एवं शुभ कार्य आरंभ करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। धनतेरस की तरह ही इस दिन मिनी धनतेरस के रूप में शहरवासी अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करेंगे। 14 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे से पुष्य नक्षत्र लगेगा, जो 15 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य बाल किशन पुरोहित के मुताबिक पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव होते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति को इसका अधिष्ठाता देवता माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजन, अनुष्ठान और खरीदारी का फल कई गुना बढ़ जाता है। व्यापार शुरू करने, सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति खरीदने और शुभ कार्यों के लिए भी लाभकारी माना जाता है।