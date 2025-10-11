दीपावली से पूर्व 14-15 को पुष्य नक्षत्र में मुस्कुराने को तैयार बाजार

दीपावली के पर्व में अब सिर्फ कुछ दिन शेष बचे हैं। दिवाली से पूर्व इस बार दो दिन पुष्य नक्षत्र पडऩे जा रहा है। इसे नक्षत्रों का राजा भी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की खरीदी एवं शुभ कार्य आरंभ करने के लिए यह दिन शुभ माना जाता है। धनतेरस की तरह ही इस दिन मिनी धनतेरस के रूप में शहरवासी अपनी जरूरत के सामान की खरीदारी करेंगे। 14 अक्टूबर को सुबह 11.30 बजे से पुष्य नक्षत्र लगेगा, जो 15 अक्टूबर को दोपहर 12.30 बजे तक रहेगा। ज्योतिषाचार्य बाल किशन पुरोहित के मुताबिक पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि देव होते हैं, लेकिन देव गुरु बृहस्पति को इसका अधिष्ठाता देवता माना जाता है। इस नक्षत्र के दौरान किए गए पूजन, अनुष्ठान और खरीदारी का फल कई गुना बढ़ जाता है। व्यापार शुरू करने, सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति खरीदने और शुभ कार्यों के लिए भी लाभकारी माना जाता है।
14 अक्टूबर
सुबह 11.54 से 12.10 तक लाभ
दोपहर 12.11 से 1.36 बजे तक अमृत
शाम 7.29 से 9.03 बजे तक लाभ
रात 10.36 से 12.10 बजे तक शुभ
अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11.54 से दोपहर 12.34 तक।
15 अक्टूबर
सुबह 6.24 से 07.50 बजे तक लाभ
सुबह 7.51 से 9.17 बजे तक अमृत
सुबह 10.43 से 12.00 बजे तक शुभ
ऐसा माना जा रहा है कि पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में सबसे अधिक रौनक सराफा बाजार में ही देखने को मिलेगी। इसके चलते सराफा बाजार में ज्वेलर्स ने नई-नई तरह की डिजाइनर ज्वेलरी मंगाई है। सराफा कारोबारियों ने बताया कि लंबे अंतराल के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त आ रहा है। भले ही सोना और चांदी के दाम महंगे हो गए हों लेकिन खरीदारी पर इसका कोई असर नहीं दिखेगा। ग्राहक पहले की तरह ही इनकी खरीदारी करेंगे। वेडिंग कलेक्शन के साथ लेटेस्ट फैशन ज्वेलरी की शानदार रेंज के साथ पोल्की, कुंदन, प्लेटिनम, जड़ाऊ, टेपल, राजस्थानी व दक्षिण भारतीय डिजाइनों की ज्वेलरी ग्राहक पसंद कर रहे हैं।
इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारियों ने बताया कि नवरात्र के बाद से बाजार अच्छा चल रहा है। पुष्य नक्षत्र के दो दिनों के महामुहूर्त से भी अच्छी उमीद है। आने वाले दिनों में जिन परिवारों में शादियां हैं वे एडवांस देकर पैकेज की बुकिंग करा रहे हैं। पैकेज में वॉशिंग मशीन, फ्रीज, एलइडी, एसी, माइक्रोवेव ओवन शामिल हैं।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग