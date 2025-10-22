शादी के 6 माह बाद विवाहिता ने खुदकुशी की,  शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच

जैसलमेर के गफूर भट्टा क्षेत्र में दिवाली की रात एक विवाहिता की संदिग्ध खुदकुशी का मामला सामने आया। शादी के महज 6 माह बाद ही विवाहिता के मौत को गले लगाने के इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है वहीं जांच उपअधीक्षक रूपसिंह इंदा को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार ममता पत्नी गणेशराम ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया। पीहर पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ममता के साथ ससुराल पक्ष का बर्ताव अच्छा नहीं था और वे उसके साथ मारपीट करते थे। ममता के चचेरे भाई कबीरा राम ने बताया कि बीती रात को ममता ने फोन किया था और कहा कि ससुराल वाले फिर मारपीट कर रहे हैं।
हमने दिवाली के बाद आकर बात करने को कहा, लेकिन कुछ समय बाद उसकी मौत की खबर मिली। मायके वालों ने आरोप लगाया कि ममता के शरीर पर कई चोटों के निशान थे। उन्होंने संदेह जताया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या का मामला है। उप अधीक्षक रूपसिंह इंदा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
