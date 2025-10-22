शादी के 6 माह बाद विवाहिता ने खुदकुशी की,  शिकायत पर पुलिस कर रही मामले की जांच

जैसलमेर के गफूर भट्टा क्षेत्र में दिवाली की रात एक विवाहिता की संदिग्ध खुदकुशी का मामला सामने आया। शादी के महज 6 माह बाद ही विवाहिता के मौत को गले लगाने के इस मामले में उसके पीहर पक्ष ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया। महिला पुलिस थाना में मामला दर्ज किया गया है वहीं जांच उपअधीक्षक रूपसिंह इंदा को सौंपी गई है। जानकारी के अनुसार ममता पत्नी गणेशराम ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।