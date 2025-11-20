Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

टांके से बरामद किया विवाहिता का शव, पीहर पक्ष ने लगाया पति व उसके भाइयों पर हत्या का आरोप

जैसलमेर. जिले के सांगड़ क्षेत्र में कोडा गांव के पास भीलों की ढाणी के पास पानी के टांके से 35 वर्षीया विवाहिता का शव बरामद किया गया।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 20, 2025

जैसलमेर. जिले के सांगड़ क्षेत्र में कोडा गांव के पास भीलों की ढाणी के पास पानी के टांके से 35 वर्षीया विवाहिता का शव बरामद किया गया। इस मामले में महिला के पीहर पक्ष ने उसके पति व दो भाइयों पर गला दबा कर हत्या कर शव टांके में डालने का आरोप लगाया है। सांगड़ थाने के एसएचओ बाबूराम ने बताया कि बीती रात गुड्डी देवी की टांके में गिर कर मौत हो जाने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने मौके पर पहुंच कर शव को जैसलमेर के जवाहिर चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। गुरुवार सुबह मोर्चरी के बाहर मृतका के पीहर पक्ष के लोग जमा हुए और आरोप लगाया कि गुड्डी देवी की गला दबा कर हत्या की गई है। मृतका के भाई जगुराम ने बहन के पति खीमाराम भील, जेठ भोजाराम और ताराराम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। एसएचओ बाबूराम ने बताया कि शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाए जाने के बाद परिवार को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया है और हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई है।

छह संतानों की मां थी मृतका

पुलिस के अनुसार मृतका 6 संतानों की मां थी। उसके 5 पुत्रियां व 1 पुत्र है। बताया जाता है कि उसकी शादी 15-16 साल पहले हुई थी और ज्यादा लड़कियां होने के कारण ससुराल वाले उसे प्रताडि़त करते थे। ससुराल वालों की प्रताडऩा से तंग आकर गुड्डी पीहर आ गई थी। करीब 4 महीने पहले सामाजिक स्तर पर बातचीत और समझाइश के बाद उसे ससुराल भेजा गया था। पीहर पक्ष का आरोप है कि गुड्डी का शव देखने पर उसके गले पर साफ निशान नजर आ रहे थे।

20 Nov 2025 09:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / टांके से बरामद किया विवाहिता का शव, पीहर पक्ष ने लगाया पति व उसके भाइयों पर हत्या का आरोप

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

