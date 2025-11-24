सांगड़ में विवाहिता की हत्या के प्रकरण का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने सांगड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के प्रकरण का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निकटतम निर्देशन में कार्रवाई संचालित की गई।.प्रकरण के अनुसार गत 20 नवंबर को जगुराम निवासी गजसिंह का गांव ने जवाहर चिकित्सालय मोर्चरी कक्ष पर रिपोर्ट दी कि उसकी बहन गुडी देवी की हत्या उसके पति खीमाराम और परिवार वालों ने षड्यंत्रपूर्वक की।
गुडी देवी का विवाह करीब 15–16 वर्ष पूर्व कोडा निवासी खीमाराम से हुआ था। विवाह के बाद से ही गुडी देवी पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की जा रही थी। लगातार पुत्रियां जन्म लेने को लेकर भी प्रताड़ना बढ़ती गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 नवंबर को खीमाराम और परिजनों ने एक राय होकर योजना बनाई और गला घोंटकर गुडी देवी की हत्या कर दी। इसके बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को पानी के टांके में डाल दिया। शिकायत पर सांगड़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर त्वरित अनुसंधान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन में, जैसलमेर वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी जैसलमेर के सुपरविजन में सांगड़ थाना प्रभारी राजेश कुमार और मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।
टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी खीमाराम पुत्र उकाराम निवासी कोडा को दस्तयाब कर पूछताछ की और अपराध स्वीकारने पर गिरफ्तार किया।आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पीसी रिमांड मंजूर किया गया। पुलिस के अनुसार प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है और अन्य आरोपों एवं साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग