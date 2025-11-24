सांगड़ में विवाहिता की हत्या के प्रकरण का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

गुडी देवी का विवाह करीब 15–16 वर्ष पूर्व कोडा निवासी खीमाराम से हुआ था। विवाह के बाद से ही गुडी देवी पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की जा रही थी। लगातार पुत्रियां जन्म लेने को लेकर भी प्रताड़ना बढ़ती गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 नवंबर को खीमाराम और परिजनों ने एक राय होकर योजना बनाई और गला घोंटकर गुडी देवी की हत्या कर दी। इसके बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को पानी के टांके में डाल दिया। शिकायत पर सांगड़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर त्वरित अनुसंधान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन में, जैसलमेर वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी जैसलमेर के सुपरविजन में सांगड़ थाना प्रभारी राजेश कुमार और मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।