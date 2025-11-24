Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

सांगड़ में विवाहिता की हत्या के प्रकरण का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने सांगड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के प्रकरण का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 24, 2025

पुलिस ने सांगड़ थाना क्षेत्र में महिला की हत्या के प्रकरण का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निकटतम निर्देशन में कार्रवाई संचालित की गई।.प्रकरण के अनुसार गत 20 नवंबर को जगुराम निवासी गजसिंह का गांव ने जवाहर चिकित्सालय मोर्चरी कक्ष पर रिपोर्ट दी कि उसकी बहन गुडी देवी की हत्या उसके पति खीमाराम और परिवार वालों ने षड्यंत्रपूर्वक की।

गुडी देवी का विवाह करीब 15–16 वर्ष पूर्व कोडा निवासी खीमाराम से हुआ था। विवाह के बाद से ही गुडी देवी पर शारीरिक और मानसिक क्रूरता की जा रही थी। लगातार पुत्रियां जन्म लेने को लेकर भी प्रताड़ना बढ़ती गई। रिपोर्ट में बताया गया कि 19 नवंबर को खीमाराम और परिजनों ने एक राय होकर योजना बनाई और गला घोंटकर गुडी देवी की हत्या कर दी। इसके बाद सबूत छिपाने के उद्देश्य से शव को पानी के टांके में डाल दिया। शिकायत पर सांगड़ थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर त्वरित अनुसंधान शुरू किया। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन में, जैसलमेर वृत्ताधिकारी रूपसिंह ईन्दा वृताधिकारी जैसलमेर के सुपरविजन में सांगड़ थाना प्रभारी राजेश कुमार और मोहनगढ़ थाना प्रभारी बाबूराम के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई।

टीम ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी खीमाराम पुत्र उकाराम निवासी कोडा को दस्तयाब कर पूछताछ की और अपराध स्वीकारने पर गिरफ्तार किया।आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से पीसी रिमांड मंजूर किया गया। पुलिस के अनुसार प्रकरण में विस्तृत अनुसंधान जारी है और अन्य आरोपों एवं साक्ष्यों की गहन जांच की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Nov 2025 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सांगड़ में विवाहिता की हत्या के प्रकरण का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

140 करोड़ से पुनर्विकसित जैसलमेर स्टेशन का निरीक्षण, एयरपोर्ट स्तर की सुविधाएं

जैसलमेर

लाठी बाजार में दुर्घटनाओं का खतरा, गति अवरोधक की मांग तेज

जैसलमेर

पार्टी को मजबूत बनाने का रोडमैप पेश किया, मैं संघर्ष करने के लिए ही अध्यक्ष बना हूं: अमरदीन

जैसलमेर

जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे

जैसलमेर

पर्यटन सीजन में सोनार दुर्ग – रिंग रोड चार पहिया वाहनों के लिए बंद

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.