12 दिसंबर को होगा सामूहिक विवाह, 10 जोड़ों का होगा विवाह

पोकरण क्षेत्र के रामदेवरा गांव में अखिल भारतीय ब्राह्मण स्वर्णकार समाज के बाबा रामदेव सामूहिक विवाह समिति की ओर से 8वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आगामी 12 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। रविवार को पत्रिका का पूजन कर विमोचन किया गया। समिति के अध्यक्ष ललित कट्टा फलोदी ने बताया कि प्रतिवर्ष रामदेवरा गांव में स्थित समाज की धर्मशाला में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस दौरान 2 दिन तक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष 10 जोड़ों का पंजीयन किया गया है, जो विवाह बंधन में बंधेंगे। उन्होंने बताया कि रविवार को सामूहिक विवाह की पत्रिकाओं का पूजन किया गया। फलोदी में बालिका नव्या सोनी के हाथों से तिलक लगाकर विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद समाज के लोगों ने पत्रिका का विमोचन किया। इस दौरान चंपालाल, जगदीश, प्रेम, गोपाल, अशोक, पवन, भागीरथ, देव, नरेन्द्र, यश आदि उपस्थित रहे।