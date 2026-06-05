Video: विश्व पर्यावरण दिवस पर जैसलमेर में गूंजा हरियाली और संरक्षण संदेश

युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के मेरा युवा भारत जैसलमेर व राजस्थान राज्य भारत स्काउट एंड गाइड के संयुक्त तत्वावधान में विश्व पर्यावरण दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गांधी कॉलोनी में जागरूकता रैली व पौधरोपण का आयोजन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी लालचंद नेहलिया, भारत स्काउट एंड गाइड सीओ कृतिका पाराशर व प्रधानाचार्य कंवराराम ने रैली को हरी झंडी दिखाई। कृतिका पाराशर ने जलवायु परिवर्तन और वनों की कटाई को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताया। उन्होंने नागरिकों से अधिक पेड़ लगाने, जल संरक्षण व प्लास्टिक उपयोग कम करने का आह्वान किया। कई स्थानों पर पौधरोपण कर उनकी देखभाल का संकल्प किया गया। उपस्थित लोगों ने स्वच्छ व हरित पर्यावरण की शपथ ली। एकलव्य, किशन घाट व अमर सागर युवक मंडलों के सदस्यों ने एक पेड़ मां के नाम एवं एक पेड़ लोकतंत्र की थीम पर पौधरोपण किया। इस अवसर पर कासम, अशोक, मुल्तानराम, भरत, पवन कुमार, जसवंत कुमार, कमल कुमार आदि उपस्थित रहे।