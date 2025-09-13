सैन्य-सिविल फ्यूजन : राष्ट्र निर्माण में आपसी सहयोग पर जोर

राष्ट्र निर्माण के साझा संकल्प को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय सेना की ओर से जैसलमेर व जोधपुर में सैन्य-सिविल फ्यूजन सेमिनार का आयोजन किया गया। इसके तहत जैसलमेर में सेना के अधिकारियों ने पुलिस के अभय कमांड सेंटर का दौरा किया। उन्होंने इस सेंटर के माध्यम से जैसलमेर शहर की सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से रखी जा रही निगरानी व्यवस्था की जानकारी पुलिस अधिकारियों से ली।
उन्हें बताया गया कि पुलिस की ओर से सैन्य प्रतिष्ठानों के बाहरी क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरी तरह से मुस्तैद है। सेना व पुलिस के अधिकारियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय को और सुदृढ़ बनाने की दिशा में चर्चा की गई। इस अवसर पर जोर दिया गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा में सेना के साथ प्रशासन, राज्य सरकार और पुलिस व अन्य एजेंसियों की साझा भागीदारी से ही व्यापक परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।