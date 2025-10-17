मॉकड्रिल: होटल में लगी आग…मची अफरातफरी, दो सैलानी घायल

जैसलमेर शहर के बेरा मार्ग स्थित होटल में आग लगी है और सैलानी इसमें घिरे हुए हैं…यह सूचना मिलते ही नगरपरिषद की दमकल गाडिय़ां तत्काल हरकत में आई और चंद मिनटों में मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया और आग पर काबू पा लिया। दअरसल, यह सब दिवाली से पहले आग लगने की संभावित घटनाओं को देखते हुए नगरपरिषद के अग्रिशमन दस्ते की ओर से की गई मॉकड्रिल का हिस्सा था। नगरपरिषद प्रशासन की मौजूदगी में अग्रिशमन दस्ते की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल के तहत बेरा मार्ग स्थित होटल में आग लगने की स्थिति तैयार की गई। जिसके अंतर्गत अचानक लगी आग में घायल दो सैलानियों को बचाव दल ने 10 मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस अवसर पर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा के साथ फायर अधिकारी किशनपालसिंह, अन्य स्टाफ सदस्य व दमकल दस्ते के कार्मिक मौजूद रहे।