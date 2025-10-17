Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

मॉकड्रिल: होटल में लगी आग…मची अफरातफरी, दो सैलानी घायल

जैसलमेर शहर के बेरा मार्ग स्थित होटल में आग लगी है और सैलानी इसमें घिरे हुए हैं…यह सूचना मिलते ही नगरपरिषद की दमकल गाडिय़ां तत्काल हरकत में आई और चंद मिनटों में मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया और आग पर काबू पा लिया।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 17, 2025

जैसलमेर शहर के बेरा मार्ग स्थित होटल में आग लगी है और सैलानी इसमें घिरे हुए हैं…यह सूचना मिलते ही नगरपरिषद की दमकल गाडिय़ां तत्काल हरकत में आई और चंद मिनटों में मौके पर पहुंच कर राहत व बचाव कार्यों को अंजाम दिया और आग पर काबू पा लिया। दअरसल, यह सब दिवाली से पहले आग लगने की संभावित घटनाओं को देखते हुए नगरपरिषद के अग्रिशमन दस्ते की ओर से की गई मॉकड्रिल का हिस्सा था। नगरपरिषद प्रशासन की मौजूदगी में अग्रिशमन दस्ते की तैयारियों को परखा गया। मॉक ड्रिल के तहत बेरा मार्ग स्थित होटल में आग लगने की स्थिति तैयार की गई। जिसके अंतर्गत अचानक लगी आग में घायल दो सैलानियों को बचाव दल ने 10 मिनट में सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस अवसर पर परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा के साथ फायर अधिकारी किशनपालसिंह, अन्य स्टाफ सदस्य व दमकल दस्ते के कार्मिक मौजूद रहे।

तुरंत पहुंची दमकल की गाड़ी

मॉक ड्रिल अपराह्न पश्चात दोपहर 3.30 बजे किया गया। होटल में आग लगने का अलार्म बजाया गया। सूचना मिलते ही चंद मिनटों में नगरपरिषद की दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची। टीम ने तेजी से बचाव अभियान शुरू करते हुए पहले आग पर काबू पाया और होटल में फंसे सैलानियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसमें होटल की छत तक सीढ़ी लगाकर बचाव का प्रदर्शन किया गया। सैलानियों को सीढ़ी के सहारे नीचे उतारा गया। इस मौके पर होटल कार्मिकों को अग्रिशमन दल ने गैस सिलेंडर में आग लग जाने पर उसे बुझाने के सही तरीके बताए। साथ ही बिजली से लगी आग और अन्य दुर्घटनाओं के दौरान शुरुआती बचाव का भी प्रशिक्षण दिया गया।

हमारी तैयारी पूरी

दिवाली के मौके अथवा कभी भी शहर में आग लगने की घटना से निपटने के लिए नगरपरिषद की चार दमकलें, एक फायर बाइक और 35 सदस्यों की टीम अलग-अलग स्थानों पर तैनात की गई है। इस तरह की ड्रिल से फायरब्रिगेड और होटल स्टाफ की तत्परता की जांच होती है।

  • लजपालसिंह सोढ़ा, आयुक्त, नगरपरिषद जैसलमेर

