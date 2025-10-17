मॉकड्रिल: सायरन से मचा हड़कम्प…मैदान में लगी आग, दमकल ने पहुंचकर बुझाई आग

पोकरण कस्बे में शुक्रवार को दोपहर अचानक तेज आवाज के साथ दमकल वाहन के सायरन बजने लगे। तेज आवाज में बजते सायरन के साथ दमकल मुख्य मार्गों पर तेज गति से दौड़ती दिखी। ऐसे में आमजन में किसी आग की घटना की आशंका से हडक़ंप मच गया। दमकल सीधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान में पहुंची। यहां पटाखों के लिए लगे शामियाने के पीछे लगी आग को बुझाया गया। हालांकि जब लोगों को मॉकड्रिल की जानकारी मिली तो राहत की सांस ली। गौरतलब है कि दीपावली के त्योहार पर क्षेत्र में कई बार आग की घटनाएं होती है। इसके अलावा राउमावि मैदान में पटाखों की दुकानें एक साथ लगाई जाती है। ऐसे में आग की आशंका को देखते हुए यहां दमकल तैनात रहती है। कर्मचारियों की सजगता की जांच करने के उद्देश्य से नगरपालिका की ओर से शुक्रवार को आग की घटना का मॉकड्रिल किया गया। राउमावि के मैदान में लगाए जा रहे शामियानों के पीछे कुछ लकडिय़ां जलाकर दमकल को सूचना दी। सूचना के 10-15 मिनट बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू किया। इस दौरान नगरपालिका के सहायक राजस्व निरीक्षक रामस्वरूप गुचिया, पायलट सुरेशकुमार, रतन, फायरमैन प्रहलाद भगत, दम्मीकुमारी आदि उपस्थित रहे।
दमकल के स्टाफ ने बताया कि सूचना के तीन-चार मिनट में यहां पहुंच जाते, लेकिन फलसूंड रोड पर बने एक दर्जन से अधिक गति अवरोधकों के कारण 10 से 15 मिनट का समय लग गया। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व फलसूंड रोड पर किसी ने एक किलोमीटर की दूरी में 15 गति अवरोधक बना दिए। ऐसे में राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अग्निशमन केन्द्र भी फलसूंड रोड पर ही स्थित है। क्षेत्र में कहीं आग की सूचना मिलने पर दमकल को फलसूंड रोड पार करने में ही 10 से 15 मिनट का समय लग रहा है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग