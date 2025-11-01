मोहनगढ़. ट्रेक्टर पलटा, दबने से चालक की मौत

जानकारी के अनुसार श्रवण कुमार पुत्र सुराराम निवासी 4 एलएम अनूपगढ़ जिला गंगानगर नहरी क्षेत्र में बड़ा निवासी गेमरसिंह के खेत में काश्तकार का काम करता है। शुक्रवार रात्रि ट्रेक्टर लेकर निकला था। पीटीएम के पास स्थित एक फैक्ट्री से आगे सात किमी दूर सुल्ताना की ओर ट्रेक्टर पलटी खाकर सड़क से नीचे गिर गया। ट्रैक्टर के चारों टायर ऊपर हो गए। चालक श्रवण कुमार उसके नीचे दब गया। पुलिस व ग्रामीणों ने मिलकर जेसीबी के सहयोग से ट्रेक्टर को हटाया गया। चालक को सुल्ताना के अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस की ओर से मामले की जांच की जा रही है।