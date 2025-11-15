मोहनगढ़: नहर में फिर दिखे दो शव, तलाश शुरू … शाम तक नहीं मिले

मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र में नहर में शव मिलने की घटनाएं लगातार चिंता बढ़ा रही हैं। शनिवार दोपहर इंदिरा गांधी नहर की 1407 आरडी पर ग्रामीणों को दो शव बहते दिखे।
इस संबंध में पुलिस थाना मोहनगढ़ को इसकी सूचना दी गई। सूचना मिलते ही मोहनगढ़ पुलिस टीम मण्डी पुलिया पर पहुंची और जीरो आरडी तक लाशों की तलाश शुरू की। हालांकि नहर में पानी का बहाव तेज होने के कारण शव निर्धारित स्थान पर नहीं मिल सकें। पुलिस टीम ने देर शाम तक तलाशी अभियान जारी रखा। स्थानीय लोगों के अनुसार नहर में शव दिखने की घटनाएं अब सामान्य होती जा रही हैं।
