मुने एकली मेलिने तू रामे.. पर भाव विभोर हुए श्रद्धालु

सजे धजे पांडाल, झिलमिलाती रंग-बिरंगी लाइटिंग और परंपरागत वेशभूषा में भक्ति गीतों पर थिरकते युवा..। नवमी के दिन स्वर्णनगरी के दर्जनों स्थानों पर आयोजित डांडिया व गरबा कार्यक्रमों का समापन बुधवार को हुआ। शारदीय नवरात्र के दौरान आस्था, श्रद्धा व भक्ति का अनूठा संगम देखने को मिला। शाम होते ही स्वर्णनगरी गुजराती रंग से सराबोर नजर आई। रात तक गुजराती, भक्ति और फिल्मी गीतों पर डांडियों व गरबा नृत्य पर युवा थिरकते रहे। बच्चों ने भी इन कार्यक्रमों में शिरकत की। कई स्थानों पर रोचक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया।
फलसूण्ड गांव के हनुमान चौक में नवरात्रा गरबा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आयोजनकर्ता राजू चांडक ने बताया कि दुर्गाष्टमी की शाम मां अम्बे की आरती के साथ गुजराती परमपराओं गरबा नृत्य में बालक-बालिकाओं के साथ महिलाएं रंग-बिरंगी वेशभूषा में शामिल हुए। कस्बे के हनुमान चौक, माहेश्वरी मोहल्ला व जीनगर मोहल्ले में गरबा महोत्सव पंडाल लगाए गए हैं। गरबा मंडल में तिलोक सोनी, सुभाष राठी, सुरेश सोनी,पंकज चांडक, हितेश चांडक, नितिन चांडक, किशन चांडक, आनंद राठी, नवीन चांडक, भरत चांडक गरबा महोत्सव में भाग लिया।
