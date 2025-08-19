हत्या की वारदात का खुलासा, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना कोतवाली ने हत्या की वारदात का खुलासा करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। गौरतलब है कि गत 15 अगस्त को शाम करीब सात बजे दीपचन्द का भाई भोजराज पुश्तैनी प्लाट पर बने कमरे पर सामान संभालने गया। आम गली में पत्थर डाले जाने को लेकर दीपक, हुक्मसिह, मनीष, अशोक और नरेन्द्र कुमार ने भोजराज को लाठियों, सरियों और अन्य हथियारों से मारपीट कर मौके पर ही हत्या कर दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जैसलमेर कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन में रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में प्रेमदान निपु थानाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए नरेन्द्र कुमार और दीपक कुमार को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया। दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की जा रही है और प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में नरेन्द्र कुमार पुत्र पिथाराम और दीपक कुमार पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी अमरसागर शामिल हैं।