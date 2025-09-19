नाचना पुलिस ने नकबजनी का खुलासा कर दो आरोपियों को दबोचा

नाचना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नकबजनी की वारदात का खुलासा किया है। मामला 16 सितंबर की रात का है, जब चोरों ने क्रय-विक्रय सहकारी समिति नाचना में घुसकर बिजली की फिटिंग तोड़ दी और इनवर्टर, बैटरी सहित अन्य उपकरण चोरी कर ले गए। घटना की रिपोर्ट 18 सितंबर को जीवराजसिंह पुत्र गोविंदसिंह चारण, निवासी चौधरी बस्ती टोकरला, जिला पाली, हाल सेल्समैन सहकारी समिति नाचना ने दर्ज करवाई थी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी गजेन्द्रसिंह चंपावत के सुपरविजन में थानाधिकारी भुटाराम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आसूचना संकलित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए देवीलाल पुत्र जीवणराम भील और प्रकाश पुत्र बुधाराम भील को गिरफ्तार किया।पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया है। फिलहाल पूछताछ और अनुसंधान जारी है। संभावना जताई जा रही है कि आरोपियों से अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।