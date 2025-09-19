नाचना पुलिस ने नकबजनी का खुलासा कर दो आरोपियों को दबोचा

घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी गजेन्द्रसिंह चंपावत के सुपरविजन में थानाधिकारी भुटाराम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने आसूचना संकलित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए देवीलाल पुत्र जीवणराम भील और प्रकाश पुत्र बुधाराम भील को गिरफ्तार किया।पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड प्राप्त किया है। फिलहाल पूछताछ और अनुसंधान जारी है। संभावना जताई जा रही है कि आरोपियों से अन्य वारदातों का भी खुलासा हो सकता है।