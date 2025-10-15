नाचना: बेमौसम की बारिश से खेतों में भीगी मेहनत, 3 लाख हेक्टेयर में बोई मोठ की फसल में संकट

नाचना क्षेत्र में बे-मौसम की बारिश से मोठ की फसल को नुकसान होने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्षेत्र में तीन दिन पूर्व बेमौसम की बारिश हुई। जिससे करीब 3 लाख हेक्टेयर में बोई गई मोठ की फसल में नुकसान की आशंका है। कई खेतों में कटाई के बाद सूखने के लिए रखी गई फसल भी भीगने के कारण खराब हो गई है। जिससे किसानों को बड़े नुकसान की आशंका है। इस संबंध में किसानों की ओर से विशेष गिरदावरी व बीमा क्लेम दिलाने की मांग की जा रही है।