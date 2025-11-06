नागपुर पुलिस ने पोकरण में युवक दस्तयाब किया, तीन आरोपी फरार

नागपुर पुलिस और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त रूप से न्यायालय परिसर व आसपास के क्षेत्र में चौकसी बढ़ाते हुए निगरानी शुरू कर दी। दोपहर में जैसे ही चारों युवक न्यायालय से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान खेतोलाई निवासी अजय पुत्र महीराम विश्नोई को दबोच लिया गया, जबकि उसके तीन साथी धोलिया निवासी मनीष, जालूवाला निवासी अनिल और सुनील मौके से भाग निकले। पुलिस ने भागे हुए आरोपियों का पीछा करते हुए जयनारायण व्यास सर्किल तक दौड़ लगाई, लेकिन आरोपी हाथ नहीं आए।