राजस्थान जूनियर ओपन टेनिस में नील भारद्वाज और आर्यन ने खिताब जीते

फाइनल मुकाबलों के दौरान जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, एसडीएम सक्षम गोयल, सहायक कलेक्टर रोहित वर्मा, आरटीए सचिव राजीव शर्मा और अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी जगदीश तंवर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इसके अलावा हरिशंकर सोनी, गांगुली कौशिक और खिलाड़ियों के परिजन भी मौजूद रहे और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। टूर्नामेंट डायरेक्टर आदित्य शर्मा ने बताया कि अंडर–18 आयु वर्ग का युगल फाइनल रविवार को खेला जाएगा, जिसके लिए खिलाड़ियों में उत्साह बना हुआ है। फाइनल के बाद विजेताओं और उपविजेताओं को ट्रॉफी तथा प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। जिला टेनिस संघ के सचिव बाबूलाल शर्मा ने कहा कि संघ भविष्य में भी ऐसी प्रतियोगिताएं निरंतर आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है।