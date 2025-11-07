एनएच- 11 पर जानलेवा लापरवाही, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन बन रहे खतरा

बावजूद इसके, न तो यातायात पुलिस की सक्रियता नजर आती है, न ही परिवहन विभाग की सख्ती। हाइवे के बीच खड़े वाहन कभी भी बड़ी दुर्घटना को जन्म दे सकते हैं। प्रदेश के अन्य हिस्सों में हाईवे पर इस तरह की लापरवाही से कई जानें जा चुकी हैं, फिर भी रामदेवरा में जिम्मेदार बेपरवाह हैं। नाचना चौराहा और उससे जुड़ी सड़कों पर सुबह-शाम ओवरलोड वाहनों की लाइन लगी रहती है। इन वाहनों में सवारियों को ठूंस-ठूंसकर बैठाया जाता है, ताकि अधिक किराया वसूला जा सके। इस अव्यवस्था से न केवल यात्रियों की जान खतरे में पड़ रही है, बल्कि आमजन भी भयभीत हैं।