न बर्न वार्ड, न आइसीयू, गंभीर मरीजों की सांसें जोधपुर के भरोसे

जैसलमेर में गत मंगलवार को घटित वीभत्स बस दुखांतिका ने एक बार फिर सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जवाहिर चिकित्सालय से जुड़े दर्द को सामने ला दिया। यह चिकित्सालय नाम से जरूर जिला अस्पताल कहलाता है, लेकिन सुविधाओं की दृष्टि से अब भी एक छोटे कस्बाई चिकित्सकीय केंद्र की हालत में है। यहां न तो आइसीयू वार्ड है, न ही बर्न यूनिट। गंभीर रूप से घायल या झुलसे हुए मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर कर दिया जाता है। जोधपुर की करीब 300 किलोमीटर की लंबी दूरी और समय की देरी कई बार मरीजों की जान पर भारी पड़ जाती है। सरकार ने पिछले एक-डेढ़ दशक के दौरान करोड़ों रुपए इस अस्पताल परिसर में इमारतों के निर्माण पर खर्च कर दिए लेकिन ढांचागत सुविधाओं के विकास और उपचार की सुविधाओं के मामले में नौ दिन चले अढाई कोस वाले हालात बने हुए हैं। जिले की आबादी और पर्यटकों की बढ़ती संख्या के बावजूद यहां गिनती के डॉक्टरों और सीमित संसाधनों के भरोसे चिकित्सा सेवा चल रही है। जवाहिर चिकित्सालय की यह स्थिति न केवल स्थानीय मरीजों बल्कि दूर-दराज के गांवों से आने वाले लोगों के लिए भी जीवन-मृत्यु का प्रश्न बन चुकी है। इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, तो मरीजों की उम्मीदें एंबुलेंस की सायरन में ही दम तोड़ती रहेंगी।