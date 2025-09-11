Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

न गर्मी की पहले वाली तपिश और न ही बरसात के दिनों वाली शीतलता

स्वर्णनगरी में बारिश का दौर थमने के बाद मौसम के तेवर विगत दिनों से यथावत चल रहे हैं।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 11, 2025

स्वर्णनगरी में बारिश का दौर थमने के बाद मौसम के तेवर विगत दिनों से यथावत चल रहे हैं। इसमें न तो गर्मी की पहले वाली तपिश है और न ही बरसात के दिनों वाली शीतलता। पारे की चाल भी लगभग समान ही चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 33.7 और न्यूनतम 24.2 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले बुधवार को क्रमश: 33.6 व 23.7 डिग्री रहा था। बुधवार सुबह से मौसम में हल्की शीतलता घुली हुई होने से मॉर्निंग वॉक करने वालों के साथ अन्य कार्यवश घर छोडऩे वाले लोगों को सुकून की अनुभूति हुई। पूर्वाह्न 11 बजे से आकाश में सूर्य की किरणें चमकने लगी। शाम तक कभी आसमान साफ हुआ तो कभी बादलों के जमघट से ढंक गया। दोपहरी में गर्मी का असर कम होने से लोग बाजारों व सडक़ों पर नजर आ रहे हैं। शाम से रात तक रौनक में बढ़ोतरी हो गई। लगभग सुहाने मौसम में पर्यटक भी प्रसन्नचित्त भाव से भ्रमण करते हुए नजर आते हैं।

Published on:

11 Sept 2025 08:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / न गर्मी की पहले वाली तपिश और न ही बरसात के दिनों वाली शीतलता

