नेत्रकुंभ: 1,02,950 का पंजीयन, 1,00,797 की नेत्र जांच और 85,337 को दवा वितरण

रामदेवरा में चल रहे नेत्र महाकुंभ का 33 दिवसीय जांच और चश्मा वितरण का कार्य मंगलवार शाम समारोहपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान करीब नेत्र महाकुंभ में सेवा देने वाले 600 कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों को मंच पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच पर सम्मान पाने वाले कई कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने नेत्र महाकुंभ के 33 दिनों के अपने अनुभव व्यक्त किए। इस दौरान अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश चंद, सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम पुरोहित, सेवानिवृत मेजर नीति बंसल, राज गोपालन, ओमजी भैया, जैसलमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र पालीवाल, सक्षम की नेत्र महाकुंभ आयोजन समिति के खेताराम लीलड,पोकरण उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी मंच पर उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नेत्र महाकुंभ का आयोजन 1 अगस्त को रामदेवरा की जाट धर्मशाला के सामने विशाल परिसर में किया गया, जिसमें जर्मन पद्धति के एसी टेंट लगाकर सभी 43विभागों का निर्माण किया गया। करीब 600 कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से अपना कर्तव्य निभाते हुए सक्षम के नेत्र महाकुंभ में अपना अमूल्य योगदान दिया।
समापन अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में 43 विभाग के 600 कार्यकर्ताओं का मंच पर अतिथियों की उपस्थिति में स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर उनका सम्मान किया गया। इस दौरान सम्मानित होने वाले विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और सेवा देने वाले गणमान्य लोगों ने अपने अनुभव साझा किया। नेत्र महाकुंभ में रामदेवरा आने वाले देश भर के यात्रियों के साथ ही जोधपुर और बीकानेर संभाग के दूर-दूर से लोगों ने आकर रामदेवरा में अपनी आंखों की जांच करवाने के साथ ही अपनी आंखों के लिए चश्मा भी हाथों हाथ नि:शुल्क प्राप्त किए । नेतृत्व को महाकुंभ प्रयागराज के बाद सीधा रामदेवरा में आयोजित किया गया।करीब सवा लाख लोगों को चश्मा वितरण का और उनकी जांच का लक्ष्य रखा गया। नेत्र कुंभ के 33 दिवसीय आयोजन में पंजीयन 1,02,950 हुआ। नेत्र जांच 1,00,797 हुई।चश्मा व दवा वितरण 85,337 हुई। ऑपरेशन के लिए चिह्नित 6,234 किए, जिनका उनके घर के नजदीक बड़े अस्पताल में नि:शुल्क आंखों का ऑपरेशन होगा।