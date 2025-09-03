नेत्रकुंभ: 1,02,950 का पंजीयन, 1,00,797 की नेत्र जांच और 85,337 को दवा वितरण

रामदेवरा में चल रहे नेत्र महाकुंभ का 33 दिवसीय जांच और चश्मा वितरण का कार्य मंगलवार शाम समारोहपूर्वक संपन्न हुआ। इस दौरान करीब नेत्र महाकुंभ में सेवा देने वाले 600 कार्यकर्ताओं व गणमान्य लोगों को मंच पर स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मंच पर सम्मान पाने वाले कई कार्यकर्ताओं और गणमान्य लोगों ने नेत्र महाकुंभ के 33 दिनों के अपने अनुभव व्यक्त किए। इस दौरान अतिथि के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य सुरेश चंद, सक्षम के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. पुरुषोत्तम पुरोहित, सेवानिवृत मेजर नीति बंसल, राज गोपालन, ओमजी भैया, जैसलमेर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. राजेंद्र पालीवाल, सक्षम की नेत्र महाकुंभ आयोजन समिति के खेताराम लीलड,पोकरण उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी मंच पर उपस्थित रहे। गौरतलब है कि नेत्र महाकुंभ का आयोजन 1 अगस्त को रामदेवरा की जाट धर्मशाला के सामने विशाल परिसर में किया गया, जिसमें जर्मन पद्धति के एसी टेंट लगाकर सभी 43विभागों का निर्माण किया गया। करीब 600 कार्यकर्ताओं ने पूरे मनोयोग से अपना कर्तव्य निभाते हुए सक्षम के नेत्र महाकुंभ में अपना अमूल्य योगदान दिया।