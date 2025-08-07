7 अगस्त 2025,

जैसलमेर

रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी: पंकज खत्री अध्यक्ष और हिम्मताराम चौधरी बने सचिव

रोटरी क्लब स्वर्णनगरी की वर्ष 2025-26 के लिए गठित नई कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह गुरुवार को आयोजित हुआ।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 07, 2025

रोटरी क्लब स्वर्णनगरी की वर्ष 2025-26 के लिए गठित नई कार्यकारिणी का शपथग्रहण समारोह गुरुवार को आयोजित हुआ। समारोह में पंकज खत्री ने अध्यक्ष और हिम्मताराम चौधरी ने सचिव पद की शपथ ली।

आयकर अधिकारी डीडी बोहरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। निगम चौधरी ने प्रांतपाल इंस्टॉलेशन ऑफिसर और रोटेरियन लीलेश बालार ने सहायक प्रांतपाल के रूप में भूमिका निभाई। अध्यक्षता लक्ष्मीनाथ बचत एवं सहकारी समिति के सचिव हरीराम खत्री ने की।गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत मयंक भाटिया, राधेश्याम शर्मा, केके. व्यास, विक्रमसिंह नाचना, उमाशंकर, राजेश भाटिया, प्रमोद भूतड़ा, राहुल जैन, अमन भाटिया, जतिन भाटिया और डॉ. दीपक वैष्णव ने किया। तग्गाराम भील व जलाल खान एंड पार्टी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यकारिणी में डॉ. दीपक वैष्णव को उपाध्यक्ष, पुनीत भाटिया को संयुक्त सचिव और अमन भाटिया को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। निदेशक मंडल में मयंक भाटिया, डॉ. प्रतीश चांडक, उमाशंकर, आषाराम सिंधी, राजेश भाटिया, राहुल जैन, केके व्यास और पंकज भाटिया शामिल रहे।

राधेश्याम शर्मा (सेवा परियोजना), प्रमोद भूतड़ा (सदस्यता), आशाराम सिंधी (न्यूज़) जैसे प्रमुख डायरेक्टर्स को भी शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में बोहरा ने रोटरी क्लब की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें रोटरी पिन पहनाकर स्वागत किया गया। क्लब में शामिल हुए नए सदस्य – पुनीत भाटिया, शरद भाटिया, मनीष गुप्ता, पंकज भाटिया, रमेश योगी और दिनेश खत्री को भी औपचारिक रूप से शपथ दिलाई गई।प्रांतपाल निगम चौधरी ने संबोधित करते हुए कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं होती। रोटरी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने सहयोग का आश्वासन भी दिया।

कार्यक्रम में निवर्तमान अध्यक्ष डॉ. प्रतीश चांडक ने कार्यकाल की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए सहयोगियों का आभार जताया और अध्यक्षीय कॉलर पंकज खत्री को सौंपा।नवनियुक्त अध्यक्ष पंकज खत्री ने बताया कि उनके कार्यकाल में छह मुख्य क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा – शिक्षा और साक्षरता, स्वास्थ्य, आर्थिक और सामुदायिक विकास, मातृ-शिशु स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल प्रबंधन तथा रोग नियंत्रण।

समापन भाषण में हरीराम खत्री ने कहा कि सेवा निष्काम होनी चाहिए और क्लब की वित्तीय प्रक्रिया पारदर्शी रहनी चाहिए। सचिव हिम्मताराम चौधरी ने अंत में उपस्थितजनों के प्रति आभार व्यक्त किया। समारोह का संचालन आशाराम सिंधी ने किया।समारोह में मयंक भाटिया, राधेश्याम शर्मा, बीएम छंगाणी, राजेश भाटिया, विक्रमसिंह नाचना, उमाशंकर, प्रमोद भूतड़ा, राहुल जैन, अमन भाटिया, जतिन भाटिया, पंकज भाटिया, पुनीत भाटिया, शरद भाटिया, प्रतीष चांडक, डॉ. दीपक वैष्णव, मनीष गुप्ता, दिनेश खत्री, रमेश योगी, डॉ. एस.के. दुबे, मूलाराम चौधरी, जयप्रकाश व्यास और जिला उद्योग केंद्र की जीएम संतोष कुमारी सहित अनेक गणमान्यजन उपस्थित रहे।

Published on:

07 Aug 2025 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी: पंकज खत्री अध्यक्ष और हिम्मताराम चौधरी बने सचिव

