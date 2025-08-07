रोटरी क्लब की नई कार्यकारिणी: पंकज खत्री अध्यक्ष और हिम्मताराम चौधरी बने सचिव

आयकर अधिकारी डीडी बोहरा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। निगम चौधरी ने प्रांतपाल इंस्टॉलेशन ऑफिसर और रोटेरियन लीलेश बालार ने सहायक प्रांतपाल के रूप में भूमिका निभाई। अध्यक्षता लक्ष्मीनाथ बचत एवं सहकारी समिति के सचिव हरीराम खत्री ने की।गणेश प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों का स्वागत मयंक भाटिया, राधेश्याम शर्मा, केके. व्यास, विक्रमसिंह नाचना, उमाशंकर, राजेश भाटिया, प्रमोद भूतड़ा, राहुल जैन, अमन भाटिया, जतिन भाटिया और डॉ. दीपक वैष्णव ने किया। तग्गाराम भील व जलाल खान एंड पार्टी ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। कार्यकारिणी में डॉ. दीपक वैष्णव को उपाध्यक्ष, पुनीत भाटिया को संयुक्त सचिव और अमन भाटिया को कोषाध्यक्ष पद की शपथ दिलाई गई। निदेशक मंडल में मयंक भाटिया, डॉ. प्रतीश चांडक, उमाशंकर, आषाराम सिंधी, राजेश भाटिया, राहुल जैन, केके व्यास और पंकज भाटिया शामिल रहे।