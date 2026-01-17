निर्माणाधीन भवन में कार्यरत श्रमिक की मौत, परिजन बैठे धरने पर

जैसलमेर की लक्ष्मीचंद सांवल कॉलोनी में एक निर्माणाधीन भवन में दिहाड़ी मजदूरी करने वाले श्रमिक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दिहाड़ी मजदूर स्वरूप खां निवासी मोकला वहां मजदूरी का काम करने गया। पुलिस के अनुसार शनिवार को जब वह कार्य कर रहा था तब संभवत: बिजली के खुले तारों से उसे करंट आ गया और वह वहीं गिर गया। जिसे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि शव को अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया है। दूसरी ओर इस हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन और समाज के अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। रात तक उन्होंने घटना का खुलासा नहीं होने तक शव उठाने से इनकार किया है। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि स्वरूप खां के साथ 20-25 मजदूर और भी काम करते थे, हादसे के समय वे कहां थे, इसकी जानकारी नहीं मिली है।
