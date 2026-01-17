निर्माणाधीन भवन में कार्यरत श्रमिक की मौत, परिजन बैठे धरने पर

शहर कोतवाल सुरजाराम ने बताया कि शव को अस्पताल के मोर्चरी कक्ष में रखवाया गया है। दूसरी ओर इस हादसे की जानकारी मिलने पर मृतक के परिजन और समाज के अन्य लोग अस्पताल पहुंचे। रात तक उन्होंने घटना का खुलासा नहीं होने तक शव उठाने से इनकार किया है। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि स्वरूप खां के साथ 20-25 मजदूर और भी काम करते थे, हादसे के समय वे कहां थे, इसकी जानकारी नहीं मिली है।