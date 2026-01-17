रामदेवरा: गोलीबारी और टक्कर मारने की वारदात में एक आरोपी गिरफ्तार

इससे गाड़ी पलटी खाई और मारपीट में घायल हुए। बयान में शिवप्रताप, रामस्वरूप, विशाल सहित अन्य युवकों पर गोलीबारी और हमला करने का आरोप लगाया गया। मामला पुलिस थाना बाप (जिला फलोदी) से जीरो नंबर एफआइआर के रूप में रामदेवरा स्थानांतरित हुआ। घटना की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण और वृताधिकारी पोकरण के सुपरविजन में थानाधिकारी खेताराम गोदारा के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस ने मुखबिर सूचना और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मूलराजनगर लोहावट निवासी विशाल विश्नोई को दस्तयाब कर पूछताछ में आरोपी होना पुख्ता पाए जाने पर गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया।