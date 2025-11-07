Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

निजी बसों के लिए नया अड्डा: अब शहर में भीतर नहीं आएगी बसें, यातायात होगा सुगम

स्वर्णनगरी में यातायात को सुचारू बनाने के प्रयासों की कड़ी में निजी बसों का शहर के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं होगा।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 07, 2025

स्वर्णनगरी में यातायात को सुचारू बनाने के प्रयासों की कड़ी में निजी बसों का शहर के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं होगा। जहां रोडवेज बसों का संचालन पहले ही बाड़मेर मार्ग स्थित केंद्रीय स्टैंड से शुरू कर दिया गया है, वहीं शनिवार से निजी बसों की आवाजाही भी अब बाड़मेर मार्ग पर बनाए गए नए स्टैंड से होगी। वर्तमान में निजी बसों का संचालन एयरफोर्स मार्ग पर गुरुद्वारा के पास से होता है। इसके चलते बसों का जमावड़ा पूरे मार्ग पर लगा रहता है और उनकी आवाजाही से गड़ीसर चौराहा से लेकर एयरफोर्स चौराहा तक के मार्ग में यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। गौरतलब है कि गत दिनों इस आशय का निर्णय जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। इसकी पालना में बुधवार से नई व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। इससे हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा पर दिन में कई बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।

आज से होगी नई व्यवस्था

नगरपरिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि इस संबंध में सभी निजी बस ऑपरेटर्स को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं कि वे शनिवार से अपनी बसों का संचालन अनिवार्य रूप से बाड़मेर मार्ग स्थित नए बस स्टैंड से करें। इन निर्देशों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसलमेर के बाशिंदों के साथ ही अन्य यात्रियों से भी अपील की गई है कि वे जैसलमेर से बाड़मेर, जोधपुर, जयपुर, अहमदाबाद, उदयपुर और अन्य मार्गों पर यात्रा करने के लिए नए बस स्टैंड पर पहुंच कर ही वाहन सेवा प्राप्त करें। यह कदम शहर की यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने में सहायक सिद्ध होगा। गत दिनों केंद्रीय बस स्टैंड को पहले ही जोधपुर-बाड़मेर रोड पर स्थित रोडवेज आगार डिपो के पास शिफ्ट कर दिया था। इसी सिलसिले में निजी बसों के लिए अलग से व्यवस्था कर दी गई है।

नए बस स्टैंड में सुविधाओं का अभाव

एक तरफ शनिवार से बाड़मेर रोड पर निजी बसों के लिए नए स्टैंड पर संचालन शुरू किया जा रहा है, दूसरी ओर यहां अब तक यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं नहीं जुटाई गई हैं। पत्रिका टीम ने शुक्रवार को इस जगह का दौरा किया तो वहां यात्रियों व अन्य लोगों के लिए बैठने का कोई साधन नहीं है। इसी तरह से वहां फिलहाल न तो शौचालय की सुविधा है और न ही पीने के पानी की कोई व्यवस्था। एक किनारे पर नल लगा है, जिसका उपयोग आसपास के गरीब तबके के लोग करते हैं।

रिंग रोड पार्किंग भी होगी स्थानांतरित

जैसलमेर के सुप्रसिद्ध सोनार दुर्ग के पास रिंग रोड पर वाहनों के लिए पार्किंग को अब एसबीआई बैंक के पास बने किशनसिंह भाटी गोल्डनसिटी बस टर्मिनल में स्थानांतरित किया जाएगा। इस काम को शनिवार या रविवार को अमलीजामा पहनाया जाएगा। आयुक्त सोढ़ा ने माना कि रिंग रोड पार्किंग की तुलना में बस टर्मिनल वाला स्थान छोटा है लेकिन दुर्ग भ्रमण के लिए पर्यटकों के आने के मुख्य समय में इस नई व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू किया जा सकता है।

इस कदम से सैलानियों को सोनार दुर्ग के भ्रमण में सुविधा होगी और इस इलाके में यातायात व्यवस्था भी सुचारू बनी रहेगी। साथ ही पर्यटकों को दुर्ग भ्रमण का नया अनुभव मिल सकेगा। गौरतलब है कि बस टर्मिनल में पार्किंग होने पर वहां सभी तरह की सुविधाएं लोगों को मिल सकेगी। इस क्षेत्र में सुलभ कॉम्पलेक्स बना हुआ है। पीने के पानी के लिए प्याऊ भी है और बैठने के लिए बैंचें भी लगी हैं। इसके अलावा यहां खान-पान की सुविधा भी होगी।

Published on:

07 Nov 2025 11:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / निजी बसों के लिए नया अड्डा: अब शहर में भीतर नहीं आएगी बसें, यातायात होगा सुगम

