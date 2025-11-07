निजी बसों के लिए नया अड्डा: अब शहर में भीतर नहीं आएगी बसें, यातायात होगा सुगम

स्वर्णनगरी में यातायात को सुचारू बनाने के प्रयासों की कड़ी में निजी बसों का शहर के भीतरी भाग में प्रवेश नहीं होगा। जहां रोडवेज बसों का संचालन पहले ही बाड़मेर मार्ग स्थित केंद्रीय स्टैंड से शुरू कर दिया गया है, वहीं शनिवार से निजी बसों की आवाजाही भी अब बाड़मेर मार्ग पर बनाए गए नए स्टैंड से होगी। वर्तमान में निजी बसों का संचालन एयरफोर्स मार्ग पर गुरुद्वारा के पास से होता है। इसके चलते बसों का जमावड़ा पूरे मार्ग पर लगा रहता है और उनकी आवाजाही से गड़ीसर चौराहा से लेकर एयरफोर्स चौराहा तक के मार्ग में यातायात बुरी तरह से प्रभावित होता है। गौरतलब है कि गत दिनों इस आशय का निर्णय जिला सडक़ सुरक्षा समिति की बैठक में लिया गया था। इसकी पालना में बुधवार से नई व्यवस्था अमल में लाई जाएगी। इससे हनुमान चौराहा और एयरफोर्स चौराहा पर दिन में कई बार लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद बंधी है।