ई-मित्र संचालक को थमाए 500 के नौ नकली नोट, एक ही सीरीज के नोट निकलने पर पकड़ में आया मामला

मोहनगढ़ (जैसलमेर)। नहरी क्षेत्र में इन दिनों पांच सौ रुपए के नकली नोट नजर आने लगे हैं। कुछ लोग कस्बे के बाजार में नकली नोट चलाने लगे है। रविवार शाम को एक युवक ने ई-मित्र संचालक से 4500 फोन पे करवाए।
वहीं पांच सौ रुपए के नौ नोट थमा कर चला गया। रात्रि में जब पांच सौ रुपए के नोट को चेक किया तो एक ही सीरीज के नोट निकले। सोमवार सुबह के समय नकली नोट की जानकारी मिलने पर सीआईडी के अधिकारी व कार्मिक भी ई-मित्र पर पहुंचे। उन्होंने नकली नोट अपने कब्जे में लेकर जांच में जुट गए।
ई-मित्र कियोस्क पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले गए। जिसमें एक युवक पांच सौ रुपए के नोट अपने हाथ में लिए हुए नजर आ रहा है। वहीं ई-मित्र संचालक को पांच सौ रुपए के नोट देते हुए भी नजर आ रहा है।
सीआईडी व पुलिस की ओर से युवक द्वारा फोन पे करवाए गए नम्बर पर कॉल करने का प्रयास भी किया गया। लेकिन मोबाइल के स्वीच ऑफ आने से ट्रैक भी नहीं हो पा रहा है। पुलिस व सीआईडी विभाग मामले की जांच करने में जुटा हुआ है।