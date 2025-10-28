ना हैमर, ना प्राथमिक उपचार, पैक बसों में फंसे यात्री असहाय

गत 14 अक्टूबर को जैसलमेर से जोधपुर जा रही निजी बस के थईयात के पास आग की चपेट में आने से 28 जनों की मौत हुई थी। यह हादसा पूरे देश में शोक का विषय बना। इसके बाद 24 अक्टूबर को हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही बस में लगी आग में 20 से अधिक यात्री जिंदा जल गए। वहीं सोमवार को जयपुर में भी बस में करंट लगने से आग भडक़ उठी और दो यात्रियों की मौत हो गई। इन लगातार हादसों के बावजूद निजी बसों की स्थिति में कोई बड़ा सुधार नहीं हुआ है। पत्रिका की टीम ने जैसलमेर और पोकरण में निजी बसों की जांच की, तो लापरवाही के कई उदाहरण सामने आए। जैसलमेर के एयरफोर्स मार्ग स्थित निजी बस स्टैंड पर कुछ बसों में सुधार जरूर दिखा, लेकिन सुरक्षा इंतजाम अब भी अधूरे हैं। सीमावर्ती क्षेत्र में स्लीपर व एसी बसों की संख्या अधिक है। कुछ बसों में अग्निशमन यंत्र लगे हैं, लेकिन कई में यह अभी तक नहीं लगाए गए हैं हैं। प्राथमिक उपचार की कोई सुविधा नहीं है। अधिकांश एसी बसें पूरी तरह बंद रहती हैं, जिनमें केवल आगे मुख्य द्वार और पीछे आपातकालीन द्वार होता है। नियम के अनुसार हर खिडक़ी पर हैमर होना चाहिए, पर किसी बस में नहीं मिला।