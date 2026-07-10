Jaisalmer: 146 करोड़ का भारत… अब जनसंख्या नहीं, संसाधनों की दौड़ तय करेगी अगली सदी का भविष्य

जैसलमेर. दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बनने के बाद भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां विकास की असली परीक्षा जनसंख्या बढऩे से नहीं, बल्कि हर नागरिक तक अवसर पहुंचाने की क्षमता से होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, पेयजल, डिजिटल कनेक्टिविटी और पर्यावरणीय संतुलन अब केवल सरकारी योजनाओं के विषय नहीं हैं, बल्कि अगले 25 वर्षों में भारत की आर्थिक और सामाजिक ताकत तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानक बन चुके हैं। मौजूदा समय में भारत देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है। अनुमानित 146 करोड़ की आबादी वाले देश में लगभग 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यही वर्ग भारत को वैश्विक विनिर्माण, नवाचार, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थव्यवस्था और सेवा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन यदि शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार की रफ्तार धीमी रही तो यही जनसांख्यिकीय लाभ भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती भी बन सकता है।