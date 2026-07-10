Jaisalmer: तारों पर झूल गया युवक, करंट बंद होने से बची जान

इससे चिकित्सालय का वातावरण अत्यधिक गर्म और असहज बना हुआ है, जिसका असर कर्मचारियों के साथ उपचार के लिए आने वाले लोगों पर भी पड़ रहा है। वरिष्ठ सहायक पृथ्वीराज सोलंकी ने बताया कि पिछले पांच दिनों से कर्मचारी भीषण गर्मी में कार्य कर रहे हैं। डिस्कॉम को कई बार सूचना देने के बावजूद अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने राजकीय पशु चिकित्सालय जैसी महत्वपूर्ण सरकारी संस्था में लंबे समय तक बिजली बंद रहने को गंभीर लापरवाही बताते हुए शीघ्र विद्युत आपूर्ति बहाल करने की मांग की है। लोगों ने संबंधित अधिकारियों से तत्काल प्रभावी कार्रवाई कर चिकित्सालय की विद्युत व्यवस्था सुचारु करने की अपील की है।