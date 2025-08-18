ओला : विद्यालय में स्टाफ की कमी, ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

पोकरण क्षेत्र के ओला गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्टाफ की कमी को लेकर ग्रामीणों ने सोमवार को सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय में स्टाफ की कमी है। इसके साथ ही एक शिक्षक की अन्यत्र प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। ऐसे में विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाने के बाद भी कोई कवायद नहीं की जा रही है। इसी को लेकर सोमवार को सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण विद्यालय के आगे एकत्रित हुए और सांकेतिक तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने शिक्षक की प्रतिनियुक्ति निरस्त करने और दो अतिरिक्त शिक्षक लगाने की मांग की। करीब दो घंटे विरोध प्रदर्शन के बाद भणियाणा के मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकारी ने उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। जिस पर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन स्थगित करते हुए बताया कि यदि उनकी मांगें शीघ्र पूरी नहीं होती है तो ग्रामीण आंदोलन को तेज करते हुए बेमियादी तालाबंदी कर प्रदर्शन करेंगे।