जन्माष्टमी पर नगर आराध्य लक्ष्मीनाथ मंदिर में उमड़ती है कृष्ण भक्तों की श्रद्धा

जैसलमेर में भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाए जाने की परम्परा प्राचीन है। इसका बड़ा कारण यह है कि यहां के राजा कृष्णवंशी कहलाते रहे हैं। यहां के इतिहासकारों ने जैसलमेर के राजवंश का सीधा संबंध श्रीकृष्ण से जोड़ा है। जैसलमेर रियासत के दौरान पूर्व राजपरिवार के आराध्य देव भगवान लक्ष्मीनाथ रहे हैं, जिनका सोनार दुर्ग पर सदियों पुराना भव्य मंदिर स्थित है। पीत पाषाणों के बड़े-बड़े खंडों से निर्मित इस मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर कृष्ण की भक्ति में डूबे भक्तजन सुमधुर भजनों व गीतों का गायन कर भगवान के अवतार लेने के समय मानो किसी और लोक व समय में पहुंच जाते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह से मंदिर में विशेष रौनक देखते ही बनती है। रात होते-होते मंदिर में पग धरने को जगह नहीं मिलती। मध्यरात्रि जब कन्हैया का जन्म होता है, उस समय नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जैसे जयघोष से सारा वातावरण गुंजायमान हो जाता है। शहर भर से कृष्ण भक्त जन्माष्टमी की झांकी के दर्शन करने लक्ष्मीनाथ मंदिर पहुंचते रहे हैं। लक्ष्मीनाथ मंदिर के अलावा गिरधारीजी व मदनमोहनजी के मंदिरों में भी जन्माष्टमी बहुत धूमधाम से मनाई जाती है।