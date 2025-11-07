Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पर जैसलमेर में गूंजे देशभक्ति के स्वर

राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुक्रवार को जैसलमेर जिले में उत्साह और गर्व का अनूठा वातावरण रहा।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 07, 2025

राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुक्रवार को जैसलमेर जिले में उत्साह और गर्व का अनूठा वातावरण रहा। जिला परिषद कार्यालय सहित जिले की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में राष्ट्रगीत वन्दे मातरम् और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन किया गया।

जिला परिषद परिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी के नेतृत्व में सभी अधिकारी और कर्मचारी एकत्र हुए। एक स्वर में जब वन्दे मातरम् गूंजा, तो वातावरण देशप्रेम और गौरव की भावना से भर उठा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्र के प्रति समर्पण, एकता और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारी श्रद्धा और भावनात्मक एकता का प्रतीक है।अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र सिंह सांदू ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करते हैं, बल्कि कर्मचारियों में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा की भावना को भी प्रबल बनाते हैं।

उन्होंने सामूहिक गायन में भाग लेने वाले सभी कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का सामूहिक गायन यह स्मरण कराता है कि हम सब एक ही ध्वज और एक ही भावना के अधीन हैं।जिले की सभी पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों में भी सामूहिक गायन कार्यक्रम आयोजित हुआ। सभी कार्यालय परिसरों में अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ वन्दे मातरम् गाया तथा कार्यक्रम के समापन पर राष्ट्रगान के साथ राष्ट्र के प्रति एकता, निष्ठा और गौरव की भावना व्यक्त की।

Published on:

07 Nov 2025 09:06 pm

