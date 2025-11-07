वन्दे मातरम् के 150 वर्ष पर जैसलमेर में गूंजे देशभक्ति के स्वर

जिला परिषद परिसर में मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि रानी के नेतृत्व में सभी अधिकारी और कर्मचारी एकत्र हुए। एक स्वर में जब वन्दे मातरम् गूंजा, तो वातावरण देशप्रेम और गौरव की भावना से भर उठा। मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्र के प्रति समर्पण, एकता और राष्ट्रीय चेतना को सशक्त करने का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि मातृभूमि के प्रति हमारी श्रद्धा और भावनात्मक एकता का प्रतीक है।अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितेन्द्र सिंह सांदू ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल सांस्कृतिक परंपराओं को सशक्त करते हैं, बल्कि कर्मचारियों में अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और देशसेवा की भावना को भी प्रबल बनाते हैं।