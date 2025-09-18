Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

दूसरे दिन शिविर में खुला समस्याओं का पिटारा, नामांतरण करवाने के लिए उमड़े लोग

जैसलमेर शहरी सेवा शिविर की कड़ी में दूसरे दिन गुरुवार को स्थानीय डेडानसर मार्ग स्थित कलाकार कॉलोनी में वार्ड संख्या 1 व 2 के लिए शिविर का आयोजन किया गया।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Sep 18, 2025

जैसलमेर शहरी सेवा शिविर की कड़ी में दूसरे दिन गुरुवार को स्थानीय डेडानसर मार्ग स्थित कलाकार कॉलोनी में वार्ड संख्या 1 व 2 के लिए शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में लोग अपने कामकाज करवाने के लिए पहुंचे। सबसे ज्यादा भीड़ नगरपरिषद की तरफ से लगाए गए काउंटरों पर दिखाई दी। इनमें कच्ची बस्ती के निवासी रहवासी मकानों के पट्टे सहित नामांतरण प्रकरण का निस्तारण करवाने के लिए पहुंचे। वहीं वार्ड क्षेत्रों के कई जने स्ट्रीट लाइट सही करवाने और साफ-सफाई व्यवस्था दुरुस्त करवाने के साथ अन्य कार्य लेकर पहुंचे। इस मौके पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, राजस्व, डिस्कॉम, जलदाय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आदि विभागों के काउंटरों पर लोग पहुंचे। नगरपरिषद की तरफ से हालांकि वार्डवार शिविर कार्यक्रम तय किया गया है, लेकिन शिविर में अन्य वार्डों के लोग भी अपनी समस्या या आवेदन लेकर पहुंच सकता है।

कई योजनाओं में दी जा रही छूट

शिविर स्थल पर मौजूद नगरपरिषद आयुक्त लजपालङ्क्षसह सोढ़ा ने बताया कि स्वायत्त शासन विभाग की तरफ से विभागीय कामकाज में आमजन के हित में कई तरह की रियायतें दी जा रही हैं। इनमें खांचा भूमि आवंटन से लेकर अन्य शुल्क शामिल हैं। सोढ़ा ने बताया कि नगरपरिषद से संबंधित सभी तरह के कार्यों में हाथोहाथ कार्यवाही शुरू करने के लिए बड़ी संख्या में स्टाफ सदस्य शिविरों में लगाए जा रहे हैं।

करवाए जा रहे सुधार कार्य

शिविर आयोजन से पहले नगरपरिषद ने कई शहरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी। इनमें स्ट्रीट लाइट्स के सुधार से लेकर नाली-फर्श के कार्य भी शामिल हैं। गुरुवार को एक तरफ जब शिविर का आयोजन चल रहा था, उसी समय गीता आश्रम चौराहा से कलाकार कॉलोनी जाने वाले मार्ग के सुधार का काम करवाया जा रहा था। शिविर में योगेश कुमार अपनी पुत्री का केंद्र सरकार के स्तर पर मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे ही सुखदेव, संतोष कुमारी, भंवरलाल आदि भी अपने-अपने काम के लिए शिविर में आए। उन्होंने बताया कि विभागीय काउंटरों से उन्हें कार्य के संबंध में की जाने वाली औपचारिकताओं की जानकारी मिली है। डिस्कॉम के काउंटर पर कार्मिक महेंद्रसिंह व मुकेश भाटिया ने बताया कि मीटर बदलवाने से लेकर विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार लोगों को पीएम सूर्यघर योजना आदि की जानकारी भी करवाई जा रही है।

Published on:

18 Sept 2025 08:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / दूसरे दिन शिविर में खुला समस्याओं का पिटारा, नामांतरण करवाने के लिए उमड़े लोग

