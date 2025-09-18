दूसरे दिन शिविर में खुला समस्याओं का पिटारा, नामांतरण करवाने के लिए उमड़े लोग

शिविर आयोजन से पहले नगरपरिषद ने कई शहरी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की पहल शुरू कर दी। इनमें स्ट्रीट लाइट्स के सुधार से लेकर नाली-फर्श के कार्य भी शामिल हैं। गुरुवार को एक तरफ जब शिविर का आयोजन चल रहा था, उसी समय गीता आश्रम चौराहा से कलाकार कॉलोनी जाने वाले मार्ग के सुधार का काम करवाया जा रहा था। शिविर में योगेश कुमार अपनी पुत्री का केंद्र सरकार के स्तर पर मान्य ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने के लिए पहुंचे हुए थे। ऐसे ही सुखदेव, संतोष कुमारी, भंवरलाल आदि भी अपने-अपने काम के लिए शिविर में आए। उन्होंने बताया कि विभागीय काउंटरों से उन्हें कार्य के संबंध में की जाने वाली औपचारिकताओं की जानकारी मिली है। डिस्कॉम के काउंटर पर कार्मिक महेंद्रसिंह व मुकेश भाटिया ने बताया कि मीटर बदलवाने से लेकर विद्युत संबंधी अन्य समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। इसी प्रकार लोगों को पीएम सूर्यघर योजना आदि की जानकारी भी करवाई जा रही है।