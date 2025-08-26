पर्युषण महापर्व के सातवें दिन अठ्ठाई तपस्वियों का वधाकर निकाला जुलूस

प्रवचन में कहा गया कि दीक्षा के पश्चात ऋषभदेव को मन:पर्यव ज्ञान की प्राप्ति हुई, किंतु पूर्व जन्म के कर्म के कारण 400 दिन तक आहार नहीं मिला। अंततः उनके पौत्र श्रेयांस कुमार ने इक्षुरस से उनका पारणा कराया। यह भी बताया गया कि उनके समवशरण में भरत चक्रवर्ती माता मरूदेवी को हाथी पर बिठाकर ले जा रहे थे, जहां ऋषभदेव की आभा देखकर मरूदेवी को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे अवसर्पिणी काल की प्रथम मोक्षगामी बनीं।साध्वी ने आगे महावीर स्वामी के बाद गणधर सुधर्मा स्वामी से लेकर वर्तमान गच्छाधिपति जिन मणिप्रभ सूरीश्वर महाराज तक की पट्ट परंपरा का विस्तृत वर्णन किया। प्रवक्ता पवन कोठारी ने बताया कि प्रवचन के पश्चात अठ्ठाई तपस्वियों की सांझी आयोजित हुई, जिसमें सकल जैन संघ ने सामूहिक गुरु वंदन कर मांगलिक श्रवण किया।