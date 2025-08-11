11 अगस्त 2025,

सोमवार

जैसलमेर

सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू, डिजिटल निगरानी और अत्याधुनिक हथियारों का सहारा

सीमा सुरक्षा बल की ओर से सरहद पर सोमवार से ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। आगामी 17 अगस्त तक भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल अपनी नियमित गश्त के साथ अतिरिक्त चौकसी बढ़ाएगा और सीमा पर निगरानी को कड़ा करेगा।

जैसलमेर

Deepak Vyas

Aug 11, 2025

सीमा सुरक्षा बल की ओर से सरहद पर सोमवार से ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया गया है। आगामी 17 अगस्त तक भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बल अपनी नियमित गश्त के साथ अतिरिक्त चौकसी बढ़ाएगा और सीमा पर निगरानी को कड़ा करेगा। स्वतंत्रता दिवस और संभावित घुसपैठ की आशंका को ध्यान में रखते हुए, बीएसएफ ने तारबंदी के पास जवानों के साथ अधिकारियों की तैनाती भी की है। ऑपरेशन अलर्ट के तहत, बीएसएफ की सभी विंग्स सक्रिय रहेंगी और सीमा पर नफरी बढ़ाई जाएगी। इस दौरान अधिक से अधिक डिजिटल उपकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही सीमावर्ती गांवों में भी कड़ी नजर रखी जाएगी। जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होकर गश्त करेंगे। ड्रोन से होने वाली घुसपैठ के खतरे को देखते हुए, सीमावर्ती गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को जागरूक किया जाएगा। बीएसएफ के अधिकारी और जवान वाहनों, ऊंटों और पैदल गश्त के माध्यम से दिन-रात चौकसी करेंगे। ऑपरेशन के दौरान खुर्रा चेकिंग को तेज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही, बीएसएफ की इंटेलिजेंस विंग भी इस दौरान सक्रिय रहेगी, और अन्य खुफिया एजेंसियों, स्थानीय निवासियों तथा पुलिस के साथ तालमेल बनाए रखा जाएगा।

Updated on:

11 Aug 2025 08:35 pm

Published on:

11 Aug 2025 10:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / सरहद पर ऑपरेशन अलर्ट शुरू, डिजिटल निगरानी और अत्याधुनिक हथियारों का सहारा

