प्लांट में दूध स्टोरेज यूनिट और प्रसंस्करण तकनीकी प्रक्रियाओं का अवलोकन

जैसलमेर जिला कलक्टर प्रतापसिंह ने शुक्रवार को जैसलमेर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड के प्लांट का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान प्लांट में उपलब्ध दुग्ध स्टोरेज यूनिट, दुग्ध प्रसंस्करण की तकनीकी प्रक्रियाओं और दुग्ध से बने विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया गया। जिला कलक्टर ने संबंधित अधिकारियों को उत्पाद की गुणवत्ता, समयबद्ध प्रसंस्करण और स्वच्छता मानकों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि दूध और दुग्ध उत्पाद आमजन के दैनिक उपभोग से सीधे जुड़े हैं, इसलिए गुणवत्ता और स्वच्छता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।निरीक्षण के दौरान प्लांट परिसर की साफ-सफाई की विस्तार से समीक्षा की गई और कर्मचारियों को नियमित रूप से उच्च स्तरीय स्वच्छता बनाए रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों से उत्पादन क्षमता, आपूर्ति श्रृंखला और उपभोक्ताओं तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद की उपलब्धता के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
जिला कलक्टर ने कहा कि दुग्ध संघ की कार्यप्रणाली ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों की आजीविका से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी है, इसलिए बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग