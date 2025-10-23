Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह

जैसलमेर यात्रा पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 23, 2025

जैसलमेर यात्रा पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। अब हिमाकत करने से पहले वह सौ बार सोचेगा। यदि पाकिस्तान ने दुबारा कोई दु:साहस किया, तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है... क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथसिह जैसलमेर के आर्मी स्टेशन में गुरुवार को आयोजित बड़ा खाना के अवसर पर सैन्य अधिकारियों और जवानों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे शत्रु, चाहे बाहरी हों या आंतरिक, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं।

ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजऱ रखनी होगी, तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम उठाने होंगे।2047 तक बनाना है भारत को विकसितरक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में, हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने सैन्य अधिकारियों व जवानों को कहा कि आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में, सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर सीमा क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को शुरू किया है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सब के लिए चीजें और आसान होती जाएंगी।

सिंह ने कहा कि बड़ा खाना की परंपरा बहुत पुरानी है। इस परंपरा के अब तक चलते रहने का कारण यह है, कि यह परंपरा हमें एक संदेश देती है, कि हम में से चाहे कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई सैनिक हो, हम चाहे किसी भी पद पर हों, लेकिन आखिरकार हम एक ही परिवार के अंग हैं। इस अवसर पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेन्द्र सिंह, सभी कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

आज तनोट और लोंगेवाला जाएंगे

इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री का सेना के उच्चाधिकारियों ने स्वागत किया। वहां से रक्षा मंत्री जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचे। यहां वार म्यूजियम में सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क और तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सिंह ने वार म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। वे शुक्रवार सुबह तनोट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तनोटराय मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। तनोट के बाद उनका लोंगेवाला जाने का कार्यक्रम है। लोंगेवाला से लौट कर रक्षा मंत्री जैसलमेर स्टेशन पर सेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे और सेनाओं के उच्चाधिकारियों को सम्बोधित करेंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पर्यटकों से गुलजार परमाणु नगरी..हर दिन आ रहे 10 हजार

जैसलमेर

मोहनगढ़ में दोहरा हत्याकांड: निर्माण कार्य में भुगतान को लेकर था विवाद, एक आरोपी गिरफ्तार

जैसलमेर

उमड़ा आस्था का सैलाब, जयकारों से गूंजी रुणीचा नगरी

जैसलमेर

पोकरण: भिड़ गई गाडिय़ां, आधे घंटे तक चली तनातनी … लग गया जाम

जैसलमेर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे जैसलमेर, वार म्यूजियम में शौर्य पार्क का किया उद्घाटन

Rajnath Singh in jaisalmer
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.