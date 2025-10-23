ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह

जैसलमेर यात्रा पर आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अभी कुछ दिनों पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब दे दिया है। अब हिमाकत करने से पहले वह सौ बार सोचेगा। यदि पाकिस्तान ने दुबारा कोई दु:साहस किया, तो उसका परिणाम क्या होगा, यह पाकिस्तान को भी बहुत अच्छे से पता है... क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, उसे सिर्फ स्थगित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथसिह जैसलमेर के आर्मी स्टेशन में गुरुवार को आयोजित बड़ा खाना के अवसर पर सैन्य अधिकारियों और जवानों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारे शत्रु, चाहे बाहरी हों या आंतरिक, कभी निष्क्रिय नहीं रहते। वे हमेशा किसी न किसी रूप में सक्रिय रहते हैं।
ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजऱ रखनी होगी, तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम उठाने होंगे।2047 तक बनाना है भारत को विकसितरक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में, हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने सैन्य अधिकारियों व जवानों को कहा कि आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में, सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर सीमा क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को शुरू किया है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सब के लिए चीजें और आसान होती जाएंगी।
सिंह ने कहा कि बड़ा खाना की परंपरा बहुत पुरानी है। इस परंपरा के अब तक चलते रहने का कारण यह है, कि यह परंपरा हमें एक संदेश देती है, कि हम में से चाहे कोई मंत्री हो, कोई अधिकारी हो या फिर कोई सैनिक हो, हम चाहे किसी भी पद पर हों, लेकिन आखिरकार हम एक ही परिवार के अंग हैं। इस अवसर पर सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह, सेना उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेन्द्र सिंह, सभी कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
इससे पूर्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार देर शाम वायुसेना के विशेष विमान से जैसलमेर पहुंचे। एयरफोर्स स्टेशन के हवाई अड्डे पर रक्षा मंत्री का सेना के उच्चाधिकारियों ने स्वागत किया। वहां से रक्षा मंत्री जोधपुर मार्ग स्थित सैन्य स्टेशन पहुंचे। यहां वार म्यूजियम में सिंह ने नवविकसित शौर्य पार्क और तैयार किए जा रहे कैक्टस पार्क का भी उद्घाटन किया। सिंह ने वार म्यूजियम स्थल पर पौधरोपण भी किया। रक्षा मंत्री ने सैन्य अधिकारियों के साथ वार म्यूजियम में लाइट एंड साउंड शो का भी आगाज किया। वे शुक्रवार सुबह तनोट के लिए प्रस्थान करेंगे। वहां शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और तनोटराय मंदिर में पूजा-अर्चना करेंगे। तनोट के बाद उनका लोंगेवाला जाने का कार्यक्रम है। लोंगेवाला से लौट कर रक्षा मंत्री जैसलमेर स्टेशन पर सेना के कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का आगाज करेंगे और सेनाओं के उच्चाधिकारियों को सम्बोधित करेंगे।
