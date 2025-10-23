ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को मिला करारा जवाब, अब हिमाकत करने से पहले सौ बार सोचेगा: राजनाथसिंह

ऐसे में हमें उनकी गतिविधियों पर लगातार पैनी नजऱ रखनी होगी, तथा उसके अनुसार उचित और प्रभावी कदम उठाने होंगे।2047 तक बनाना है भारत को विकसितरक्षा मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, 2047 तक हमें भारत को एक विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। स्वाभाविक है, इस लक्ष्य की प्राप्ति में, हमारी सेनाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है। उन्होंने सैन्य अधिकारियों व जवानों को कहा कि आप केवल सीमाओं के रक्षक नहीं हैं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण के अग्रदूत भी हैं। आपके परिश्रम, अनुशासन और बलिदान का प्रभाव राष्ट्र निर्माण की हर ईंट में दिखाई देता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में, सरकार ने बहुत ही बड़े स्तर पर सीमा क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को शुरू किया है। जैसे-जैसे इस क्षेत्र में विकास होगा, वैसे वैसे आप सब के लिए चीजें और आसान होती जाएंगी।