सीमेंट कम्पनी के परिसर में आग लगने से अफरा-तफरी मची

जैसलमेर जिले के पारेवर गांव स्थित सीमेंट कंपनी के परिसर में गुरुवार शाम को अचानक आग लगने से अफरा-तफरी फैल गई। जानकारी के अनुसार आग श्रमिकों के लिए बने कोटेज के एक हिस्से में लगी।
आग इतनी तीव्र थी कि उसकी ऊंची-ऊंची लपटें नजर आ रही थी। कार्मिकों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और जैसलमेर नगरपरिषद के दमकल दस्ते को इसकी सूचना दी गई। परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। इस मामले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देर शाम तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया था।
