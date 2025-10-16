सीमेंट कम्पनी के परिसर में आग लगने से अफरा-तफरी मची

आग इतनी तीव्र थी कि उसकी ऊंची-ऊंची लपटें नजर आ रही थी। कार्मिकों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और जैसलमेर नगरपरिषद के दमकल दस्ते को इसकी सूचना दी गई। परिषद आयुक्त लजपालसिंह सोढ़ा ने बताया कि मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया। इस मामले में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। देर शाम तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया था।